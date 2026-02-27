28/02/2026 08:56

受通脹數據超乎預期及科技板塊疲弱雙重打擊，美股周五（27日）遭遇沉重沽壓，三大指數全線下挫，並錄得按周跌幅。

此外，市場對中東潛在軍事衝突的擔憂亦加劇避險情緒。布蘭特期油上漲約3.3%，價格升至每桶約73.2美元，觸及自2025年7月以來的最高水平。紐約期油亦升約3.2%，報每桶約67.36美元。

油價金價齊走高

現貨黃金與紐約期金發力上揚，現貨金盤中高見每盎司5262美元，日內報5260美元，升逾1.4%；紐約期金同樣上升，報約5279美元，升幅達1.6%。

美國勞工統計局公布的1月生產物價指數(PPI)按月攀升0.5%，按年增長2.9%，兩者均顯著高於市場預估。通脹數據展現強烈黏性，令投資者憂慮聯儲局或需推遲減息步伐，進一步觸發市況動盪。

投資者擔憂聯儲局推遲減息步伐，觸發市場震盪。(AP)

焦點股英偉達(US.NVDA)連續第二個交易日下挫, 收市跌4.2%。知名軟件股同樣遭遇洗倉，Salesforce(US.CRM)跌2.4%，微軟(US.MSFT)亦跌2.2%。此外，CoreWeave(US.CRWV)因業績指引令人失望而急挫18.5%。

道指收市跌521.28點，或1.05%，報48977.92點；標指跌29.98點，或0.43%，報6878.88點；納指跌210.17點，或0.92%，報22668.21點。

本周美股走勢低迷，三大股指均呈弱勢。道指挫1.31%，納指跌0.95%，標指則跌0.44%。

總結2月，市場表現明顯分化，道指微漲0.17%，為連續第10個月錄得漲幅；納指跌3.38%，標指則跌0.87%。

美匯指數早段窄幅上落，至尾市反覆向下，報97.56，下跌0.2%。美元兌日圓匯率攀升至155至156區間，尾市輕微回落0.07%，報155.98。歐元兌美元匯率升至約1.18水平，升幅約0.2%。

撰文：經濟通國金組