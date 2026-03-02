02/03/2026 09:47
異動股｜美以攻伊期金曾破5400美元，開市金價ETF升3％金礦股齊飆
金價ETF高開約3％；SPDR金(02840)H股現價升3％，報3835元，該股成交約1546股，涉資593萬元；FL二南方黃金(07299)升5.8％，報38.42元；價值黃金(03081)升2.6％，報25.06元；恒生黃金ETF(03170)升3％，報16.84元。
（Shutterstock圖片）
美國在當地時間周六（2月28日）凌晨與以色列聯合攻打伊朗，伊朗當局確認最高領袖哈梅內伊已在空襲中身亡。消息刺激環球避險需求，金價飆升，紐約期金亞洲時段裂口急升，一度重上5400美元上方，按日升超過2％，現報約5330美元，按日升1.63％；現貨金高見5393美元後回落，現報約5330美元，按日升約1％。
金價ETF及金礦股開市齊升；紫金(02899)升2.5％，報46.14元；紫金黃金國際(02259)升2.2％，報239元；招金礦業(01818)升3.2％，報35.6元；山東黃金(01787)升3.9％，報42.82元；赤峰黃金(06693)升4.9％，報41.62元。
現時，恒生指數報26305，跌324點或跌1.2％，主板成交超過127億元。國企指數報8771，跌88點或跌1％。恒生科技指數報5046，跌91點或跌1.8％。
撰文：經濟通市場組