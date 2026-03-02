02/03/2026 10:19

《真知灼見》對於美國和以色列在過去周末對伊朗發動的軍事行動，有以下三個事項可以肯定。首先，伊朗國營電視台已確認最高領袖哈梅內伊的死訊，是在空襲中身亡；其次，伊朗已對以色列本土及美軍在中東地區的基地展開反擊；最後，伊朗以霍爾木茲海峽航道不安全為由，呼籲謹慎通過。雖然伊朗沒有直接謂要關閉航道，但最新消息指已有三艘油輪在波斯灣沿岸海域遇到襲擊並造成損毀。

伊朗親美政權上台機會微

至於未來的發展，主要取決於兩個情況。第一個情況是伊朗的新政權是否會轉向親美國和以色列，從而使衝突立即平息，讓局勢重回平靜。然而，出現這種情況的可能性似乎較低，因為在當前的伊朗，議和幾乎被視為政治不正確。此外，根據美國中央情報局指出，伊朗的強硬派已經掌控了政權。換言之，未來會發生第二個情況，即伊朗將與美國和以色列進行無休止的軍事衝突，即打打談談的機會最大。但這又將會是一個怎麼樣的衝突呢？

伊朗料將與美國和以色列進行無休止的軍事衝突，牽動環球局勢。(Shutterstock)

伊朗料會以打擊美國經濟作為其戰略

在武器方面，伊朗根本不是美國和以色列的對手，因此不會選擇正面交鋒。然而，美國和以色列也各有弱點。以色列的國土面積太小，戰略重心不足，使得伊朗只需每日向以色列發射小量導彈，便可使以色列陷入恐慌，使外資撤離，進而拖垮其經濟，並迫使以色列重回談判桌。對美國而言，主要的打擊也是針對其經濟。霍爾木茲海峽控制著全球約20%的石油供應，伊朗不用封鎖航道，只要不斷作出騷擾，使航道變得不安全便足夠。隨著時間的推移，油價必然上升，而似乎伊朗正積極策劃這行動。此外，伊朗還可以通過對也門胡塞武裝的支持，封鎖紅海航道，對全球經濟造成嚴重損害。當美國經濟轉差，通脹隨著油價攀升而上升時，將考驗美國總統特朗普在11月中期選舉中的表現。當然，這段時間內，伊朗也可能會面臨美國和以色列的不斷轟炸，伊朗能否堅持下去，將取決於其人民的抗爭意志是否強大。但對伊朗而言，其根本不存在選擇，因為在中東，以色列一直視伊朗為最大威脅，倘伊朗求和，其面對的條件料將令其難於接受。

若不派出地面部隊，難推翻伊朗政權

從目前情況來看，由於伊朗的強硬派已經掌權，美國和以色列要推翻伊朗政權並非易事，除非派出地面部隊到伊朗。以色列的人口遠少於伊朗，伊朗約有9300萬人口，而以色列則不足1000萬，因此，派遣地面部隊的重任必然落在美國身上。然而，美國在拜登任內剛從阿富汗撤軍，顯然不希望再次大規模介入另一場戰爭，以免對其經濟造成進一步拖累。依賴空襲並無法推翻一個國家的政權，換句話說，只要伊朗內部不亂，其政權理應不會垮台，亦將難轉換成一個親美政權。因此，在是次美國和以色列與伊朗的軍事衝突中，很大機會將只會是一場持久抗爭，使最終可能根本沒有贏家，反而未來三方都可能全是輸家。

在是次衝突，油金美元料最受惠

對於金融市場而言，從伊朗有可能不斷騷擾霍爾木茲海峽航道的情況來觀察，未來油價上升的機會很大。事實上，於今早（2日）亞洲市場，紐約期油價格已重上71.98美元水平。隨著航道不安全的時間拖長，不排除紐油有機會逐步向2025年的高點約80美元邁進。再觀金價，如果油價長期高企，將推升美國通脹，金價也有可能受惠。然而，影響金價的關鍵在於美國在這場與伊朗的軍事衝突中會陷入多深，以至對美國財政所帶來的壓力，這將直接影響美元的信用，進而主導金價的上升，預計5600美元將是金價的首個技術阻力位。如果此次衝突演變為持久抗爭，金價有可能向6000美元邁進。今早於亞洲市場，現貨金價報5356美元。最後，關於美元，由於全球購買石油主要以美元計價，當油價上漲，全球對美元的需求也會隨之增加，這可能使美匯指數在短期內走強，並再次上試99甚至100水平。事實上，美國作為一個石油出口國，油價升也有利提升美國出口收益。接下來的一切，將取決於伊朗如何操縱霍爾木茲海峽，就讓我們密切觀察。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培