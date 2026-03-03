03/03/2026 14:54

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。自2月28日起，阿聯酋、卡達、伊朗、以色列等國陸續關閉領空或限飛，杜拜、阿布達比、多哈三大樞紐幾近停擺。三機場每日原有約 2000至2500架次航班、40萬至60萬人次旅客，突如其來的戰火已導致數以十萬計的國際旅客受困。

（Shutterstock圖片）

香港機管局網站表示，截至昨晚11時，香港國際機場有15班航班取消，牽涉來往杜拜、阿布扎比、多哈以及利雅得得航班。國泰航空表示，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空(00293)所有由2026年2月28日至3月5日（包括當日）往返杜拜的航班已經取消；同時所有由2026年2月28日至3月3日（包括當日）往返利雅得的航班已經取消。

國泰昨天股價最多跌7%，收市跌幅收窄至4%，時至今天仍反覆走軟。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》，中東戰事波及區內各主要航空樞紐，對國泰收入無論是客運還是貨運都有一定影響，因中東是亞歐空運的中轉站，除了來往當地的旅客受影響外，前往歐洲的航班或需要改道，造成成本增加。此外，油價高漲是另一個影響國泰股價的原因。他解釋道，雖然國泰長期有做油價對沖，減少損失，但若油價長期高企，仍對公司營運帶來負面影響。

美國總統特朗普接受《紐約郵報》訪問時指，料戰事要持續四周，若有必要可能向伊朗派出地面部隊。郭家耀警告，若戰事拖延至旅遊旺季（如下月的復活節長假），預料對國泰的影響還繼續將擴大。此外，國泰股價上周五（2月27日）升至10年高，高位有回吐壓力。雖然股價這兩天有所回調，但回調幅度不算大，目前值博率不高。郭家耀認為，股價要回到50天線約12.50元至12.60元才具備投資吸引力。

至於內地三大民航股，昨天大跌半成至8%後，今天跌幅收窄。但郭家耀認為，這並不代表三大民航股跌勢已經喘定，相反由於三大民航股沒有做油價對沖，一旦油價持續向上，對三大民航的影響將更甚於國泰。

國泰航空股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

南航股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

國航股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

東航股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）