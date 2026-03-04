04/03/2026 16:40

美國在伊朗的軍事行動取得成果，但伊朗現有政權仍然維持運作，令戰事如何收尾變得難料，甚至可能陷入膠著。如中東石油供應緊張，將對亞太地區經濟帶來嚴重干擾，因此戰事引發亞太股市普遍震盪，當中首爾KOSPI暴跌12%收市，日經225插水超3.6%，台股更跌4%，即使A股在兩會開幕維穩效應下，滬綜指仍然要跌近1%收市。

回到港股，金融股插水、油金回調、科技及金融板塊捱沽，中段一度拖累恒指跌超800點至超過半年新低，低位24958不但穿兩萬五整數關，同時亦跌穿牛熊線（約24958點），是自去年4月特朗普啟動全球關稅戰以來首次。恒指全日收報25249，跌518點或2%，主板成交逾3643億元。恒生中國企業指數收報8483，跌124點或1.4%。恒生科技指數收報4829，跌47點或1%。

港股通連續兩日掃貨，仍然無助港股平復震盪，今日賣氣增加，全日淨流出4.66億元。

環球股市動盪不安，中港金融股齊挫，友邦(01299)跌4.71%，報81元，滙控(00005)跌3.68%，報130.8元，中銀香港(02388)跌2.31%，報41.52元，渣打(02888)軟0.73%，報176.7元；國壽(02628)跌3.86%，報28.88元，中國平安(02318)跌2.2%，報64.55元，新華保險(01336)跌2.6%，報52.4元，國泰海通(02611)跌3.46%，報14.8元，中信証券(06030)跌3.25%，報25.64元，中信建投(06066)跌2.61%，報11.2元。

美國總統特朗普表示，「無論如何美國都將確保全球能源自由流動」，聲言將為渡過霍爾木茲海峽油輪提供護航，油股回吐，，中石油(00857)跌2.97%，報10.12元，中石化(00386)跌2.39%，報5.31元，中海油(00883)跌1.88%，報27.08元。

油價飆升或提高美國通脹水平，影響今年減息進程，本港地產股間接受害，恒地(00012)跌3.23%，報33.6元，長實(01113)跌2.61%，報47元，新地(00016)跌2.31%，報139.5元，新世界(00017)跌1.15%，報9.46元。此外，地緣政治衝突不斷，被捲入中美博弈角力的長和(00001)跌4.47%，報59.85元。

生物科技股捱沽，藥明生物(02269)跌4.59%，報35.3元，翰森製藥(03692)跌3.85%，報32元，藥明康德(02359)跌3.11%，報108.9元，信達生物(01801)跌3.06%，報77.6元；互聯網平台亦憂慮減息放緩致融資成本增，阿里(09988)跌3.64%，報129.9元，百度(09888)跌1.96%，報115元，騰訊(00700)跌0.88%，報506元，美團(03690)跌0.33%，報75.4元，小米(01810)進軍機械人概念，反升1.33%，報32元。

鋁材板塊逆市有炒作，中國宏橋(01378)漲6.05%成藍籌奇葩，報38.92元；信義光能(00968)升4.18%，報3.24元，新東方(09901)升1.7%，報41.82元，攜程(09961)揚1.53%，報397元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中海油。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組