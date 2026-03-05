05/03/2026 08:27

要聞盤點

1、美股周三（4日）收市全線上揚，由科技板塊領升大市。隨著市場對美國與伊朗戰事的憂慮稍微降溫，國際油價升勢喘定，布蘭特期油企穩於每桶約81美元水平。道指收市升238.14點，或0.49%，報48739.41點；標指升52.87點，或0.78%，報6869.5點；納指升290.79點，或1.29%，報22807.48點。中國金龍指數升56點。日經期貨截至上午8時01分跌250點。

2、據報伊朗情報人員透過第三方向美國中情局表達願透過談判結束戰爭，不過後續另有報道引述伊朗高層否認相關消息。

3、美國國防部長指出，美國與伊朗衝突或持續數周，甚至長達8周或更久。據伊朗媒體報道，伊朗政府已啟動緊急方案，確保長期衝突下經濟穩定及供應充足。

4、美國人力資源機構ADP公布，2月私人企業新增6.3萬個職位，超出市場預期的5萬個，創近期高位，顯示勞動市場初步穩固。

5、美國供應管理協會公布，2月服務業採購經理指數達56.1%，較上月升2.3個百分點，創2022年7月以來逾三年半高位，遠高於預期53.5%。

6、美國財政部長貝森特確認，美國總統特朗普指示將全球進口關稅由10%提高至15%的措施很可能在本周生效。他相信稅率將在五個月內回落到最高法院判決前水平。

7、聯儲局理事米蘭表示，伊朗衝突風險未改變今年繼續減息的需要，因物價壓力預計減弱，就業市場仍存風險，重申今年應減息4次共1厘，至中性水平。

8、美國貨幣市場基金資產增至8.27萬億美元新高，受伊朗戰爭引發避險資金湧入影響。

9、中國第十四屆全國人大四次會議今日上午9時開幕，總理李強將發表政府工作報告。國務院新聞辦公室於上午11時30分舉行吹風會，解讀報告。

10、因霍爾木茲海峽局勢不穩，超級油輪紛紛改道，未來波斯灣石油可能出現運力短缺。沙特阿拉伯最大煉油廠已將部分原油轉由紅海出口。

11、伊朗戰爭阻斷主要出口通道，中東產油國儲油設施迅速填滿，若情況持續，將面臨被迫減產壓力。

12、政府統計處公布，2026年1月零售業總銷貨價值臨時估計為373億元，較2025年同月升5.5%，高於預期4.2%。

13、英偉達行政總裁黃仁勳表示，向OpenAI投資1000億美元計劃或難以實現，近期的300億美元投資可能是OpenAI年底上市前最後一筆。

14、博通行政總裁陳福陽指出，公司預計明年AI晶片銷售額超過1000億美元，意味著在長期由英偉達主導的領域取得進展，博通股價盤後上漲約5%。

焦點股

中遠海運(01138)：

- 暫停部分中東相關航線新訂艙業務





蘋概股：瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、鴻騰精密(06088)

- 蘋果推出售價由599美元起的全新手提電腦MacBook Neo，打破Mac系列最低訂價格，主打預算有限群體

比特幣ETF：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)

- 比特幣曾抽高9.8%，至74051美元

赤子城科技(09911)

- 料去年盈利最多9.4億人幣，升96%

康哲藥業(00867)

- 小核酸減肥針產品獲內地批准用於超重或肥胖臨床試驗

優必選(09880)

- 尋准申請銀行信貸不超過7億人幣，支持業務擴展





錦欣生殖(01951)

- 深圳及美國業務取卵周期首兩個月分別升18%及38%





西部水泥(02233)

- 料去年溢利升最多43%

京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、京東健康(06618)

- 今日公布業績

油金報價

紐約期油下跌0.07%，報76.02美元/桶

布倫特期油上升1.45%，報82.58美元/桶



黃金現貨上升0.34%，報5158.56美元/盎司

黃金期貨上升0.36%，報5170.21美元/盎司