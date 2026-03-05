05/03/2026 13:13

隔晚《紐約時報》報道，指伊朗已透過管道接觸美國，探討就完結衝突談判的可能性。雖然伊朗當局馬上否認，但隨著伊朗反擊力度減弱，投資人的前景憂慮進一步降溫，美股三大指數回升，亞太股市早盤勁彈惟盤中升幅收窄，港股裂口高開，恒指11時左右曾經升至25736點半日高位，升幅接近500點，惟該水平接近日前裂口位25768點，限制港股反彈力度，半日總計恒指報25462，升212點或0.8%，主板成交近1642億元。恒生中國企業指數報8504，升20點或0.2%。恒生科技指數報4829，升不足1點。

麥嘉嘉：港股充當避風港有支持

外媒報道指伊朗有意與美國就結束衝突談判，儘管伊朗當局馬上否認，但環球金融市場和談憧憬顯著上揚，資產價格大反彈，黃金與虛幣市場顯著回穩，日韓股市劇升。港股高開逾300點後有爭持，午間休市前升幅略為收窄，半日升逾200點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，短期環球市場風險胃納回升引發較大反彈力度，初步預計港股25200支持較強，以26000為上方阻力，短期先以此為上落區間。

針對中東局勢，麥嘉嘉稱戰事走向難以預料，風險胃納可以急降可急升，但假如投資者要參考，可以油價作為分析，市場目前最主要憂慮中東原油供應緊張會推高通脹，間接削弱美聯儲局減息步伐；投資者可以密切關注霍爾木茲海峽情況來衡量通脹預期，以至美國聯儲局政策預期對環球市況的影響。

麥嘉嘉認為在中東戰事展開期間，港股有望擔當區內避風港角色。她解釋，因應油價高企會增加企業生產成本，日韓重點股份都相當依賴零件生產，油價高企對於重資產企業較多的日韓股份影響會相對較大，故油價波動期間日韓股波動性會比港股大得多，加上兩會期間政策憧憬提升，變相亦較有望支捧港股表現。

經濟增長目標更具彈性，政策股中家電股最為穩中有賺

兩會開幕，國務院總理李強宣讀《經濟工作報告》，重點提到今年經濟增長目標為4.5%至5%，赤字率定於4%左右，市場憧憬會有更大政策空間提振經濟。麥嘉嘉指整體政策目標都算合理，經濟增長目標上提供更高彈性，她認為是內地對於提振經濟上由「量」轉為「質」的體現，以配合內地經濟結構轉型方向，其中內需與科技仍然是政策主力提振目標。

提振內需被視為今年中央經濟工作頭號任務，麥嘉嘉認為在實則細化政策落地前，早前乘著政策預期，不少內需股先預先受惠政策紅利上揚，後續市場將更為集中在政策效能對內需企業的變現能力，利好作用會轉化為長線。她預期年內國家補貼會有所擴大，對於家電及汽車都會有所覆蓋或提升，不過兩者當中汽車板塊走勢偏弱，受累內捲預計短中線仍會以低位區間徘徊為主。相對上麥嘉嘉更為推薦家電，板塊毛利下降壓力較汽車板塊為細，龍頭股領先地位較大，建議趁低不妨部署，藉著高端機型上市有望擴闊盈利表現，建議美的(00300)可在84元部署，短線以92元為目標。

而科技股雖然同樣為政策焦點，但麥嘉嘉指重磅主力科技股受累行業新舊迭代影響之外，亦會受大市風險胃納影響，預計股價走勢短線仍會波動，資金猛進猛出情況持續，初步預計重磅科技股如騰訊(00700)會先以心理關口作為支持，但市況情緒會直接影響股價，短線看法僅中性。至於科技板塊當中，當炒的機械人概念板塊方面，麥嘉嘉預計至少一年內行業仍會以展示形式運作，暫時複合年增長率約14%，距離爆發性增長仍有距離，在一年後行業會開始關注龍頭企業降本增效以推升盈利狀況，屆時增長會更會可觀。

撰文：經濟通通訊社市場組