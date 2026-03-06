08/03/2026 10:55

中東地緣政治不確定性持續，多家本地銀行推出港元定存優惠，以搶佔港元資金。

（資料圖片）

數字銀行匯立銀行（WeLab Bank）一周港元定存年息高達20厘，存額由1萬元至10萬元，適用於新人專享高息定期」優惠，新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠。

PAObank推出港元定存優惠，合資格之被推薦人於推廣期成功開戶後，並開立1個月港元定期存款，首10萬元可享15厘年利率。

建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新/晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款。

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAObank一個月15厘起存額加碼至10萬

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組