09/03/2026 08:55

要聞盤點



1、道指收市跌453.19點，或0.95%，報47501.55點；標普500指數跌90.69點，或1.33%，報6740.02點；納指跌361.31點，或1.59%，報22387.68點。本周美股三大指數均錄得跌幅，道指跌約3%，標普500指數下跌約2%，納指則跌1.24%。中國金龍指數報6961點，升0.7%。日經期貨截止8點27分跌1997點。

2、德黑蘭選舉哈梅內伊之子穆傑塔巴為最高領袖；伊朗總統誓言絕不投降，伊斯蘭革命衛隊發言人表示已為持續至少六個月的全面戰爭做好準備。

3、美國總統特朗普強硬要求德黑蘭必須無條件投降，還威脅打擊伊朗境內此前未列為目標的地區及人員，並稱軍工巨頭已同意將精銳級武器產量提高三倍。

4、美國2月份非農就業人數意外驟減逾9萬，失業率升至4.4%，經濟學家警告美國經濟出現「滯脹循環」。聯儲局副主席鮑曼暗示她已傾向於支持進一步降息。

5、卡塔爾能源大臣表示，中東戰爭可能「拖垮全球經濟」，預計所有海灣能源出口國將在數周內關停生產，不排除油價飆升至每桶150美元。

6、美國推200億美元海運再保險，特朗普擬派海軍護航。

7、中國周一將公布2月份CPI通脹數據，受假日需求帶來提振，加上春節錯位導致去年比較基數較低，居民消費價格料加速上漲。

8、中原CCL指數連升5周後輕微回軟，企穩149點水平，按周輕微下跌0.03%。

9、人民銀行行長潘功勝表示，在資本市場方面，人民銀行將會同中證監實施好支持資本市場政策工具，支持中央匯金公司發揮類平準基金作用。

焦點股

蒙牛乳業(02319)

- 料年利增逾12倍，惟收入跌7%且擬提減值撥備至少22億人幣

龍湖集團(00960)

- 料去年盈利10億人幣跌90%，核心蝕最多20億人幣

- 2月銷售額20億人幣跌64%，首兩個月銷售額跌55%

復星國際(00656)

- 料去年虧損擴至最多235億人幣，計提大額減值

- 控股股東及高管擬增持

中興通訊(00763)

- 去年盈利56億人幣跌33%，派息41.1分

新鴻基公司(00016)

-料去年股東應佔溢利不少於15億元，因投資收益增

英矽智能(03696)

- 料去年虧損擴至最多3.56億美元

兆威機電( 2692)

- 超購1536倍一手分配率4%，暗盤升16%，今日掛牌

優樂賽(02649)

- 共享下限定價超購5296倍一手分配率0.04%，暗盤跌近1%，今日掛牌

埃斯頓(02715)

- 下限定價超購近19倍一手分配率4.99%，暗盤跌8%，今日掛牌

巨星傳奇(06683)

- 料去年盈轉虧不超過5200萬人民幣

國富氫能(02582)

- 料去年虧損擴至最多3.9億人幣

油金報價

紐約期油上升18.28%%，報107.52美元/桶

布倫特期油上升16.42%，報107.91美元/桶

黃金現貨下降2.50%，報5,041.65美元/盎司

黃金期貨下降2.13%，報5,048.76美元/盎司