伊朗戰事持續逾一周，德黑蘭選出哈梅內伊之子穆傑塔巴為最高領袖，意味決不投降，做好長期戰爭準備，而霍爾木茲海峽持續被封鎖，中東多國石油減產。油價今日（9日）在亞洲市突破每桶100美元，布蘭特期油及紐約期油曾齊飆約三成，逼近每桶120美元，「三桶油」亦曾齊齊逆市造好，其中中海油(00883)及中石油(00857)均曾飆逾半成破頂，惟其後傳出七國集團(G7)將探討釋放石油儲備，令油價回落至110美元之下，「三桶油」升幅亦收窄，中石化(00386)更倒跌收市。不過，麥格理認為只要霍爾木茲海峽關閉數周，已可能推高油價至150美元，摩通則上調「三桶油」目標價，當中偏好中石油及中海油，油股或可繼續受惠油價上升，應如何部署？

（Shutterstock圖片）

哈梅內伊之子當選新任最高領袖 伊朗石油設施受襲兼中東多國減產

伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴成為繼任人，意味著伊朗決不投降，伊斯蘭革命衛隊發言人表示已為持續至少六個月的全面戰爭做好準備。美國總統特朗普較早時明言，這位新領導人將「不會持久」，以色列亦表示會「追殺」穆傑塔巴。

美國與以色列此前空襲伊朗首都德黑蘭與鄰近區域五座石油設施，包括四座儲油設施與一座石油產品運輸中心，引發大火，這是伊朗石油設施首度遭攻擊。此外，霍爾木茲海峽持續關閉，產油國儲油設備飽和，石油輸出國組織中第二、第三及第五大產油國的伊拉克、阿聯酋及科威特開始減產。

卡塔爾能源大臣Saad al-Kaabi表示，中東戰爭可能「拖垮全球經濟」，預計所有海灣能源出口國將在數周內關停生產，不排除油價飆升至每桶150美元。美國總統特朗普則於社交媒體發文，指在伊朗威脅消除後國際油價會急速下跌，對美國和全球而言這樣的代價微不足道，足以換取安全與和平。

麥格理：只要霍爾木茲海峽關閉數周 已可能推高油價至150美元

事實上，霍爾木茲海峽這條狹窄水道承載全球約20%的石油運輸，一旦受阻，每桶150美元的油價或許並非天方夜譚。麥格理銀行分析師發布研究報告指，只要霍爾木茲海峽關閉數周，就可能引發連鎖反應，將原油價格推高至每桶150美元甚至更高。分析師同時警告，若各方無法達成協議，也無法迅速停止軍事行動，原油市場可能在「短短幾天內」就出現劇烈動盪，而不是經過數周或數月才逐步顯現壓力。

不過，GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan指，油價衝上150美元仍屬於高度假設的情境。他表示，油價是否真的會達到該水平，仍取決於戰事持續時間。De Haan指，如果油價真的漲到那個水平，美國汽油均價預計將達到每加侖5到5.50美元。根據油價追蹤網站GasBuddy的數據估算，與目前全美平均約3.36美元的汽油價格相比，漲幅可能接近五成。

霍爾木茲海峽（Shutterstock圖片）

摩通偏好上游公司而非煉油商 升中石油目標價至13元中海油看31元

另外，摩根大通發表中國石油行業報告指，偏好上游公司而非煉油商，因料中國政府價格管制開始生效。該行指，若長期油價升至每桶80美元，料石油巨企將有顯著更多的上行空間，而隨著周末中東衝突進一步升級，短期油價已超過每桶100美元。對於希望交易油價波動的投資者(而非僅僅持現金等待買入機會)，歷史上與油價正相關的公司包括中石油及中海油等。該行將中海油投資評級由「中性」升至「增持」，目標價由23元升至31元；將中石油目標價由10元升至13元，以反映該行對油價的模型假設：2026年每桶80美元，2027及2028年每桶70及65美元。另維持對中石化「中性」評級，目標價由4元升至5.5元。

該行料中石油可能受益於即將到來的天然氣供需緊張：中國石油巨企通常在每年2至3月開始談判下一年度國內天然氣合同定價，新周期自2026年4月至2027年3月。市場此前預期「LNG供過於求」，且中石油2026年管道氣進口成本(相對油價滯後9個月)將導致2026年價格下降，但該行不排除天然氣漲價的可能性。更重要的是，天然氣仍是中國國家安全的重要部分，該行持續預期中國將出台政策，進一步改善國內天然氣生產的經濟性。估計中石油自2025年6月以來積極囤積天然氣。

溫傑：市場變化難料油股大升屬短期效應 若要買可揀中石油中海油

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，油股大升屬短期效應。特朗普提出會保障油輪運輸及提供再保險，這絕對行不通，一旦船隻被炸沉就涉及人命，沒可能賠償，故很多油公司都會繞道而行，縱使每艘船要用多兩星期及160萬美元。因此，很多中東國家都囤積了過量原油，不是其設備有問題，而是運不出來，當它們繼續生產，庫存就會爆滿，這會令其短期減產。其實，霍爾木茲海峽只闊30幾公里，海峽上面沿岸為伊朗海岸線，既多山又多山洞，若有埋伏防不勝防，所以油價短線看好，問題是現時雖見事件惡化，但亦有機會突然好轉；特朗普很飄忽，在「買大細」情況下要很小心。

溫傑又指，「三桶油」以上游計，中海油對油價最敏感，中石化理論上不敏感，因其有零售、下游業務，油價愈高煉油就愈貴，所以不同油公司受惠程度不同。另外，若以一兩個星期或一個月來看，它們也未必很受惠，首先中國有石油稅，80美元以上油價所賺取利潤其實不歸海公司，故在內地從來不是油價愈高代表其盈利愈高。再者，它們全都是股票，股票有其屬性，當油價上升令環球經濟轉差、環球股市下跌，油公司短期肯定跟不上油價升幅，若買原油期貨或買美國原油ETF就直接得多。

不過，若要買油股，溫傑指，一定揀中海油或中石油，當中較偏好中石油，因除了油，還有天然氣業務，算是分散了一些風險。若油價升至120、130美元，中石油可能升至2011、2012年時高位約11.45元，但10多年未見過，暫可上望11.8、11.9元，但一切要看市場變化。而若早已持有中石油及中海油，絕大部分人應已有利潤，可以「放風箏」方式部署，只要由高位計不跌5%或10%，或者沒跌穿20天線，可繼續持有。

中海油今日升3.31%收報27.5元，中石油升2.31%報10.64元，中石化倒跌4.41%報4.99元。其他石油相關股表現各異，山東墨龍(00568)升25.06%報10.38元，聯合能源(00467)無升跌報0.82元，中石化油服(01033)升2.59%報1.19元，中海油服(02883)跌1.47%報10.05元，百勤油服(02178)升40.96%報0.265元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

