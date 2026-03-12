12/03/2026 08:57

伊朗周三（11日）對以色列等目標發動大規模導彈襲擊，中東和平的窗口尚未打開。油價在經歷大跌後反彈逾5%，拖累美股表現，道指收市挫近300點。

道指收市跌289.24點，或0.61%，報47417.27點；標指跌5.68點，或0.08%，報6775.8點；納指升19.03點，或0.08%，報22716.13點。

伊朗無人機對阿曼最大石油儲存設施發動最新一輪襲擊，令海灣地區能源基建受襲的風險進一步擴大。投資者極度擔憂美以伊三國的軍事衝突，將演變成擾亂全球石油供應的局面。

IEA進行史上最大規模緊急釋放油儲



​

國際能源署(IEA)宣布釋放4億桶石油，創下該署歷史上最大規模的緊急儲備釋放紀錄。然而，國際油價依然急升逾5%。布蘭特期油攀升至每桶約92.19美元，升幅達5%。紐約期油則在每桶86.24美元，升約5%。

科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.2%，英偉達(US.NVDA)升0.7%，谷歌(US.GOOG)升0.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.8%。甲骨文(US.ORCL)季績勝預期，收市大升9.2%。

​ 現貨黃金價格微跌約0.3%，報每盎司5172美元。紐約期金表現同樣偏軟，出現顯著回吐，跌穿5200美元關口，報5178美元， 跌約1.2%。

撰文：經濟通國金組