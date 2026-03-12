12/03/2026 13:18

伊朗昨日（11日）對以色列等目標發動大規模導彈襲擊，儘管國際能源署(IEA)及美國總統特朗普已先後表明將動用戰略油儲，都未能阻止市場對海峽封鎖預期，布蘭特期油今早（12日）延續昨晚升勢，再飆近一成重越100美元。油價急升可能增加航空公司燃油成本，影響盈利能力，航空股今早欲彈乏力，其中國泰航空(00293)昨日中午公布的業績雖勝預期並增派息，股價今早仍再連同三大中資航空股下跌，航空股似乎仍未到吸納時候。

國泰去年純利升9.5%末息增至64仙 客運收益增15.8%

國泰航空公布，截至2025年12月31日止全年純利108.28億元，按年升9.5%，勝預期，每股基本盈利165.5仙，第二次中期息每股64仙，按年增加30.6%，全年派息84仙，按年升21.7%。期內收益1167.7億元，按年升11.9%。全年客運收益724.5億元，按年增加15.8%，平均每日載客按年增加26.5%，惟收益率下跌10.3%至60.4仙；貨運收益242.8億元，增加1.2%，收益率跌4.6%至2.69元。

旗下香港快運虧損擴大至9.96億元，對上一年同期虧損2.04億元，稱受短期因素影響盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦且尚需時間成熟，以及部分客機因行業普遍的持續未有改善的普惠發動機問題而仍然停飛。期內香港快運收益63.9億元，升6.7%；平均每日運載乘客升29.7%；收益率下跌15.3%至44.2仙。

由於可運載量增加，國泰（未計附屬公司及聯屬公司）的整體成本與2024年相比有所增加。2025年的非燃油成本為668.28億元，按年升13.8%，淨燃料成本按年增加11.2%，燃油成本總額按年升8.3%至306.37億元，燃油對沖錄虧損7.07億元，去年同期燃油對沖錄收益3500萬元。公司的每可用噸千米成本（連燃油）按年跌2.4%至至3.32元。公司的每可用噸千米成本（除燃油）按年跌1.7%至2.32元。

國泰料今年客運運力增約10% 很快公布上調燃油附加費詳情

國泰主席賀以禮稱，預期於今年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升，並對國泰未來在香港國際航空樞紐核心地位的發展前景仍然充滿信心。此外，他提到，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量以及航空燃油價格出現難以預料的變動。持續的供應鏈受阻及成本通脹亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付，但稱國泰更具韌性、效率與靈活性，處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

國泰行政總裁林紹波則指，由於3月飛機航空燃油價格較1、2月平均水平已翻倍，因此很快會公布上調機票中燃油附加費詳情，惟他未提及增幅如何。國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，因應中東局勢緊張，令航班座位短缺及需求上升，如香港飛歐洲航班需求不尋常增加，引起不能避免的價格波動。林紹波則指，暫時停飛至本月底的兩條飛往迪拜及利雅得航線，會再視乎情況考慮恢復營運，而相關運力將暫時投入至歐洲等其他航線之中。







花旗：去年業績勝預期惟客運收益率受壓 予目標價11.2元

花旗發表研究報告指，國泰公布2025年下半年核心利潤61億元，按年增長7%。不計聯營公司貢獻的核心利潤為54億元，較上半年增長43%，按年增長8%。而公司2025年全年業績高於花旗及市場預期。不過，花旗維持國泰「沽售」評級，目標價11.2元。該行認為，雖然業績優於預期，主要受惠於下半年不計燃油的單位成本按年下降12%，但客運及貨運收益率仍分別下跌9%及6%。中國出境旅遊動力疲軟，加上香港國際機場上半年運力增長較高，將繼續對客運收益率構成壓力。

中信里昂指，國泰2025年下半年經常性盈利按年增長5%至59億元，較市場預期高出10%。雖然近期燃油價格波動，但2025年下半年客運收益率跌幅趨穩，以及全年非燃油單位營運成本節省，均為利好因素。該行調低融資及非燃油營運成本預測，令公司2026及2027年盈利預測分別獲上調8%、25%。另預期公司於2027至28年股本回報率將維持在17%至18%水平，因此將目標市帳率由1.1倍上調至1.41倍，目標價由10.2元上調32%至13.5元，惟維持「持有」評級，認為估值重估空間有限。預計每5美元每桶布蘭特油價變動，將令公司2026年純利出現8.88億美元的反向變動。

美銀：未反映客運及燃油成本不利因素 予目標價10.9元

美銀稱，國泰2025年淨利潤108億元，高於市場預期的90億元。業績表現優於預期主要受惠於一次性的港機工程(HAECO)和解金9億元，以及2025年利率下調帶來的較低利息成本。展望2026年，國泰計劃客運運力增長10%，較2025年26%的增幅有所放緩，並將有8架窄體客機交付。管理層表示，香港快運的效率已有所改善，目標在中期實現盈利。貨運業務在2026年首兩個月表現穩健，管理層表示正因應地緣政治衝擊重新調配運力以滿足需求。目前股價以2025年1.4倍市帳率交易，高於歷史平均水平，但未反映客運及燃油成本的不利因素。值得注意的是，公司僅對沖了2026年第一季約30%的布蘭特原油需求，並表示將透過上調燃油附加費轉嫁部分燃油成本上漲的壓力，維持「遜於大市」評級，目標價10.9元。

法巴表示，國泰2025年下半年經常性淨利潤高於預期，主要由於貨運收益率強於預期，抵銷了廉航香港快運遜色的業績。預期公司自由現金流將因闊體飛機交付周期後移，而有所改善。公司目前企業價值倍數為5.1倍，仍顯著低於2019年的平均值5.9倍，因此，該行認為市場尚未充分認可公司在疫後利潤能力提升情況，並預期公司估值將會重估，予「優於大市」評級，目標價13.1元。

瑞銀：若油價升至80美元 內地三大航或陷入虧損

另瑞銀日前發表報告指，中東突發衝突引發油價飆升，短期內可能對中國航空業的盈利造成重大負面影響。該行敏感度分析顯示，若油價升至每桶70美元，預計2026年三大航空公司的盈利將受負面衝擊40%至60%，加上估值高於同業，中國航空股股價面臨下行壓力，維持對國航(00753)及東航(00670)H股「沽售」評級。

瑞銀指，燃料成本是中國航空公司最大的單項營運成本，佔總成本30至40%。該行透過原油價格波動敏感度分析，預計布蘭特原油每桶上漲1美元，將使三大航空公司2026年全年淨利減少3.62億至4.26億元人民幣。若油價升至每桶80美元，三大航空公司均可能陷入虧損。在外匯方面，該行估計人民幣每升值1%，將為三大航空公司帶來4%至6%的收益增長。

黃德几：受累油價高企國泰料現水平爭持 內地航空股暫宜觀望

盈立證券研究部執行董事黃德几指，現時地緣政治波譎雲詭，雖然國際能源署宣布釋放4億桶石油儲備，但國際油價反而再升，且極為波動，而直到現在沒人知道這場戰爭何時結束，伊朗的反擊也不只針對以色列及美國，亦針對很多海灣國家；霍爾木茲海峽持續被封鎖，也導致運油商船受襲。國際油價居高不下或大幅波動已成環球金融市場疑慮，歐洲央行及歐盟都擔心若油價長期處於100美元以上，通脹率可能增加3%，對全球經濟影響一定很大。至於國泰，除了旗下香港快運表現較差，業績表現很好，但股價今日仍要承受一定壓力，與業績基本面已沒甚麼關係。其實，近期內地航空股股價更疲弱，因春節旅遊出行旺季已過，亦擔心燃油附加費成本上漲會打擊其整體客座率表現。基本上戰爭一開始，全球航空股都沒怎麼好過，內地航空股也跌了很多，但其盈利能力一向較波動，國泰表現的確較標青，不過這場戰爭恐不止影響部分國家航空正常運作，甚至往後沒人再想去杜拜等地旅行，因對全球旅行安全擔憂。

黃德几補充指，國際油價高企可能令燃油附加費上升，國泰管理層也提到燃油成本多了兩倍，油價升得急對通脹及航空業影響現正反映，相信國泰股價極其量於現水平爭持，未必跌回之前12元，短線可能於12.7至13元波動整固，而內地三隻航空股更可能跑輸，中日關係仍持續緊張，個別航班短期未能恢復，而油價繼續高企，若再升可能影響其盈利能力，再陷入虧損也不出奇，它們在油價未升時業績也不見特別標青。雖然理論上政治風險局限於中東，內地航空很安全，但航線以至未來增長都可能慢下來，五一黃金周又沒那麼快憧憬，而且即使IEA動用了原油儲備，油價照樣反彈，反映市場陷於近乎恐慌狀態，已沒甚麼可再推低油價，內地航空股暫宜觀望。

國泰半日跌2.58%收報12.83元，國航跌1.61%報5.51元，東航跌1.63%報4.22元，南航(01055)跌1.24%報4.77元。

