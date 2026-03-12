12/03/2026 16:49

美伊戰事難以平息，伊朗周三（11日）對以色列等目標發動大規模導彈襲擊，抵銷國際能源署與美國總統特朗普的動用油儲消息，隔晚油價急飆，美股受壓。港股早盤短暫向上隨即調頭向下，盤中最多跌超過300點。但恒指於25500得到支持，午後跌幅收窄，最終全日收報25716，跌182點或0.7%，主板成交近2422億元，連跌第三個交易日。國企指數收報8699，跌4點或不足0.1%。科技指數收報5027，跌27點或0.5%。港股通全日淨流入超過112億元，連續第二日恢復淨流入。

隔晚油價急飆，布蘭特期油今早一度逼近百元大關，刺激油股造好，但盤中走勢分化，細價油股個別回吐；中海油(00883)升3.7%，報29.1元；中石油(00857)升1.1%，報10.62元；中石化(00386)跌1.4%，報4.98元；山東墨龍(00568)升2.4%，報10.83元；聯合能源(00467)跌6.5%，報0.72元；百勤油服(02178)跌8.2%，報0.28元。

醫藥股隨大市回吐；藥明生物(02269)跌2.7%，報35.12元；藥明康德(02359)跌1.8%，報107.8元；石藥(01093)跌4.5%，報8.65元；中生製藥(01177)跌1.1%，報6.03元；翰森(03692)跌0.4%，報33.52元。

個別已公布亮眼全年業績或盈喜個股持續逆市強勢；寧德時代(03750)升1.8%，報610元，盤中高見614.5元創H股上市新高，連升三日累升逾21%；京東物流(02618)升4.2%，報14.2元，連升五日累升逾38%；老鋪黃金(06181)升3.2%，報675元，連升三日累升逾6%。

百度智能雲「紅手指Operator」應用正式上線安卓市場，提供OpenClaw原生移動端體驗，是全球首款手機龍蝦應用。隨後更傳出OpenClaw創始人盼獲百度(09888)支持開發，然而龍蝦概念熱度急降，普遍概念股回吐；百度跌1.1%，報120.4元；騰訊(00700)跌1%，報546.5元；智譜(02513)跌8.9%，報555.5元；MiniMax(00100)跌5%，報1084元。

油價大升後，煤炭股追落後；神華(01088)升1.6%，報48.46元；兗礦(01171)升8.3%，報16.65元；中煤(01898)升4.9%，報14.88元；兗澳(03668)升5.1%，報44.12元。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中海油(00883)；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)。

撰文：經濟通市場組