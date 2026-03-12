12/03/2026 17:45

兩會行情落幕，滬綜指今日（12日）輕微收跌0.1%，報4129.1點，深成指跌0.63%，創業板指也跌0.96%。兩會期間（3月5日-12日）滬綜指累升1.1%。滬深兩市今日成交額2.44萬億元（人民幣．下同），較上日減少665億元或2.7%。

為期8天的十四屆全國人大四次會議今日閉幕，通過「十五五」規劃綱要。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8752，較上個交易日4時30分收盤價跌52點子，止兩連升，全日在6.8724至6.8827之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8959，較上個交易日跌42點子，止兩連升，較市場預測偏弱約百點。

今日新聞精選

1. 全國人大會議下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平，國務院總理李強等黨和國家領導人出席。會議表決關於政府工作報告的決議草案，以2759票贊成通過；表決關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議草案，以2758票贊成通過。全國人大委員長趙樂際發表講話稱，會議圓滿完成了各項議程。會議堅持發揚民主、集思廣益，嚴格依法辦事，形成廣泛共識，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。

2. 據《路透》援引消息人士透露，中國政府已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。消息人士稱，這項由國家發改委發布的禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口。禁令適用於截至3月11日尚未完成通關手續的貨物。這次出口限制措施比上周的行動更進一步，當時中國敦促煉油商不要接受新的出口訂單，並設法取消已承諾的出貨。

3. 美國貿易代表辦公室宣布，根據《1974年貿易法》第301條，對中國和歐盟等16個貿易夥伴啟動貿易調查（俗稱「301調查」），以期在2月下旬實施的150天臨時關稅（預計7月到期）結束前完成調查並向相關國家徵收新關稅，而調查重點為「結構性產能過剩」。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，所謂「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為借口進行政治操弄。

4. 乘聯分會今日公布，2月中國乘用車零售量為104.3萬輛，同比下降25.9%，環比下降33.1%。今年1-2月，中國乘用車累計零售量為260.2萬輛，同比下滑19.1%。同時，2月全國新能源汽車零售量46.4萬輛，同比下降32%，環比下降22.1%。1-2月，中國新能源市場乘用車累計零售量為106萬輛，同比下滑25.7%。2月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率44.9%，較去年同期下降4個百分點。

5. 百度智能雲今日推出的全球首款手機「龍蝦」（OpenClaw）應用「紅手指Operator」，上線後迅速引爆下載熱潮，系統後台資源出現緊缺提示。百度智能雲對此回應稱，正全速調配資源擴容，全力保障用戶體驗。OpenClaw創始人Peter Steinberger也注意到「養蝦」熱潮，北京時間今早11時許在社交平台X上回覆百度昨日關於「龍蝦市集」幫助近千人安裝「龍蝦」的帖文，大讚「Amazing」，並表示「我們歡迎維護人員或贊助商」(We're open for maintainers or sponsorships)。

6. 騰訊版小龍蝦WorkBuddy今日官宣版本更新，支持在微信中一鍵直連小龍蝦WorkBuddy、新增企業微信長鏈接接入方式和優化QQ、飛書等IM鏈接穩定性。此外，WorkBuddy正式支持後台自動化任務，能夠每天自動生成日報、周報，抓取競品信息、整理會議紀要、監控數據變化等。另外，騰訊控股旗下玄武實驗室宣布，專為龍蝦數據安全場景研發的HaS Anonymizer已於3月11日正式上架ClawHub平台。

7. 上海AI初創企業階躍星辰今日宣布推出基於OpenClaw（俗稱「龍蝦」）打造的雲端AI助手StepClaw，並開放5萬個可一鍵部署並使用「小龍蝦」的體驗名額，限時免費1個月。值得關注的是，體驗名額不僅支持通過階躍AI App一鍵部署「小龍蝦」，更提供了包含5000萬模型Tokens、服務器、存儲在內的「全家桶」免費權益。明日（13日）該功能還將在階躍AI網頁端上線，支持部署和使用。

8. 阿里巴巴千問大模型（Qwen）負責人林俊暘上周三（4日）突然宣布離職。據內媒報道，與他同日離任的Qwen後訓練負責人郁博文已加盟字節跳動，擔任Seed團隊視覺模型與多模態交互團隊後訓練負責人。阿里首席執行官吳泳銘上周回應時指，將繼續堅持開源模型策略及將成立基礎模型支持小組。阿里雲首席技術官（CTO）周靖人會繼續帶領通義實驗室推進後續工作。

撰文：經濟通中國組