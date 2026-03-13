15/03/2026 10:55

本周多家本地銀行減港元定存利率，惟有中資銀行逆市推出定存優惠，短期定存更有多款10厘以上選擇。南洋商業銀行近日推出新客戶專享的定期存款優惠，港元一個月定存息達3.08厘，於推廣期內起存金額為1萬元，最高金額為15萬元，推廣期由3月13日至4月30日。

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另外，數字銀行WeLab Bank的Go Save 2.0定期存款方面，3個月定存息則微跌至2.25厘，起存額由10元至9.99萬元，同時該行另設有3個月2.3厘定期存款，惟起存金額則需由20萬元起。

富融銀行2周港元定存年利率25厘

至於另一間數銀亦有短期高息之選，富融銀行（Fusion Bank）推出全新客戶優惠，適用於被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20厘定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1厘，合共為21厘。存款金額為1萬元至10萬元。

另外，富融銀行全新客戶於今年5月3日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》2周港元定存年利率25厘（該活動不適用於內地訪港旅客）。

建行亞洲3個月定存6.88厘全城最高

3個月港元定存方面，全城最高仍屬建行亞洲，該行的3個月港元定存最高6.88厘，起存金額由1萬元至50萬元，適用於全新或晉身成為私人財富的客戶。建行亞洲亦有提供開戶定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存，可享一次性1個月12厘或3個月5.88厘定存，惟客戶需完成開立證券戶口。

信銀國際新推15厘「搶息大抽獎」

中信銀行（國際）推高息定存，不限新舊客戶，即日起至2026年3月20日，每10萬元合資格新資金可獲取一次抽獎機會，可贏得最多10%額外年利率的加息券，加息券可於同一戶口疊加使用，可累積享15厘額外年利率，存款期是1星期。

定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組