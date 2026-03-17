17/03/2026 08:39

要聞盤點

1、中美談判現變數，特朗普表示，已經向中國提出將元首峰會押後約一個月，他解釋他需要留在華盛頓指揮對伊朗的戰爭。美股三大指數續向上，道指升436.82點，或0.94%，報46995.29點；標普500指數升75.56點，或1.14%，報6707.75點；納指升310.4點，或1.4%，報22415.75點。日經期貨截至上午7點43跌2.5點，中國金龍指數升68點。

2、特朗普威脅將伊朗哈爾克島的石油基礎設施作為打擊目標，並再次敦促盟友積極參與霍爾木茲海峽聯合護航計劃，而歐洲國家仍在討論，日韓等亞洲國家也未做出承諾。

3、海灣各國據悉加大石油減產力度，國際能源署稱必要時可釋放更多緊急石油儲備，但最重要是恢復霍爾木茲海峽的通行。

4、有分析指，日本央行在周四(19日)的議息會議上將維持利率不變，但或會於今年年中前後將基準利率上調至1%。

5、布蘭特原油期貨連續第三日收於100美元上方，美國財長貝森特表示，幾個月後油價很可能「遠低於」80美元。內政部長稱，伊朗戰爭激發亞洲對進口美國能源的興趣。

6、英偉達行政總裁黃仁勳預計到2027年底，Blackwell和Rubin晶片將創造至少1萬億美元的收入。

7、OpenAI據悉正與貝恩資本等私募公司洽淡成立合資企業，專注於促進人工智能軟件的推廣。

8、因原油供應受限，中國石化(00386)據報本月原油總加工量較原計劃減少約10%，另外中國計劃進一步收緊化肥出口以保障國內供應，包括暫停氮鉀復合肥出口。

9、上海再降購屋門檻，商業用房貸款首付比例降至不低於30%，是上海樓市新政「滬七條」自2月26日實施以來的又一穩樓市舉措。

10、新世界發展(00017)大股東周大福據悉尋求對6月到期的約73億港元貸款進行再融資。



焦點股

耀才證券金融(01428)

- 獲螞蟻集團入主交易條件達成，今早復牌

新世界發展(00017)

- 周大福集團據悉尋求對6月到期的約73億港元貸款進行再融資

阿里巴巴(09988)

- 計劃進行內部重大重組，將分散的AI服務和開發項目整合到一個業務部門之下

- 據報擬推出面向企業的智能體AI服務

零跑汽車(09863)

- 去年虧轉盈5.4億人幣，收入升1倍

中國玻璃(03300)

- 料去年虧損大幅擴至58億人幣，受累地產及光伏行業低迷

偉工控股(01793)

- 獲主席曾家葉折讓14%提私有化，今早復牌

康哲藥業(00867)

- 去年純利跌8%收入增一成，派息13.66分增16%

中國石化(00386)

- 據報本月總加工量較原計劃減少約10%

中石化油服(01033)

- 去年純利6.6億人幣升4%，不派息

中石化冠德(00934)

- 去年純利逾10億元跌13%，派息15仙

中國國航(00753)

- 2月載客量同比升15%

東方航空(00670)

- 2月載客量同比升8%

南方航空(01055)

- 2月載客量同比升10%

海天國際(01882)

- 去年純利33億人幣升7%，收入升一成，派息80港仙

油金報價

紐約期油上升1.47%，報93.82美元/桶

布蘭特期油上升1.14%，報101.99美元/桶

黃金現貨上升0.03%，報5,007美元/盎司

黃金期貨上升0.24%，報5,014美元/盎司