19/03/2026 09:29

伊朗戰事至周四（19日）已延續20日，隔夜伊朗和以色列交替對中東關鍵能源設施發動打擊，刺激油價上漲，打壓美股市場表現。自開戰以來，布蘭特和紐約原油合約已飆升逾40%。

據彭博社報道，卡塔爾能源公司表示，在伊朗發動襲擊後，擁有全球最大液化天然氣出口工廠的卡塔爾拉斯拉凡工業城遭受「嚴重破壞」，但未提供更多細節。

幾小時前，伊朗警告波斯灣周邊國家，若干能源設施現已成為「合法打擊目標」，因以色列襲擊伊朗南帕爾斯氣田。塔斯尼姆通訊社稱，卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的設施均在伊朗空襲風險的名單之列。

以色列一名不願透露姓名的高級官員表示，以色列對南帕爾斯氣田實施了打擊。知情人士稱，美國對這一行動知情，但並未參與其中。

特朗普再籲盟國參與護航

特朗普再次對一些國家未響應霍爾木茲海峽護航表示不滿，該通道目前幾乎處於無法通行的狀態。他在周三（18日）的一則社交媒體帖子中表示：「美國的盟友需要清醒一點，挺身而出，幫助開放霍爾木茲海峽。」

隨著軍事行動幾乎沒有緩和跡象，布蘭特原油價格逼近每桶110美元。到目前為止，美國汽油和柴油零售價格飆升至多年高點，特朗普政府採取的抑制措施收效甚微。

撰文：經濟通國金組