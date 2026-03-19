19/03/2026 13:12

美國聯儲局維持利率不變，但主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，「（措施成效）沒有原先希望的那麼顯著」，甚至討論加息可能性。同時隔晚油價因伊朗關鍵天然氣田受襲而急升，布蘭特期油飆破110美元水平，隔晚美股急挫，日股韓股今早（19日）跟隨下挫，港股除受外圍影響外，騰訊(00700)績後阿里(09988)績前齊齊插水亦拖累大市向下，恒生指數半日報25592，跌432點或1.7%，10天線（約25752）失守，主板成交逾1535億元。恒生中國企業指數報8720，跌115點或1.3%。恒生科技指數報5027，跌80點或1.6%。

李偉傑：中國油輪安渡海峽支撐中港股

美國聯儲局主席鮑威爾指因中東局勢充滿不確定性，遏抑通脹方面不如預期，加上以軍再次轟炸伊朗關鍵原油設施，油價急升拖累美股三大指數挫超過1%。今早亞太股市走弱，港股一度跌超過500點，但恒指25500有支持反彈，半日跌幅收窄。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，鮑威爾離任之期不遠矣，故市場比起其言論會更為關注油價走向對通脹的影響。儘管隔晚油價抽升，但李偉傑指港股逢低都有資金願意撈底科技股，兼且在油價上揚走勢之中，在霍爾木茲海峽上中國油輪能安全通行，故中國原油供應以及油價都傾向穩定，亦是中港股市比起區內會較為穩定的主要原因。

因此在原油供應較不緊張下，李偉傑指港股市場會更為關注重磅股業績對股市的影響，預計短中線恒指會以25000至26200區間上落。

撰文：經濟通通訊社市場組