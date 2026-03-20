20/03/2026 09:21

以伊互轟能源設施持續，油價昨晚進一步飆升，紐約期油一度破百美元，布蘭特期油更一度逼近120美元。隔晚美股早段維持受壓，但尾盤時候以色列總理內塔尼亞胡釋出緩和訊號，稱以色列將協助美國重啟霍爾木茲海峽，更指戰事有望比預期更快完結。言論過後美股明顯反彈，收市跌幅大為收窄；道指跌203點報46021，納指跌61點報22090，標普跌18點報6606。

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*阿里季績大遜預期，ADR普遍較港股走軟*

阿里巴巴(09988)公布第三財季業績，經調整純利按年急跌67％至167.1億元人民幣，大幅差過市場預期的295.8億元人民幣，績後ADS價急挫7.09％報124.90美元，較港股上日收市價低7.35％。

其餘中概股個別發展；拼多多跌3.27％報97.43美元，京東跌0.64％報28.02美元，百度跌2.35％報119.01美元，小鵬升2.02％報19.15美元，理想升0.29％報17.10美元，蔚來升1.20％報5.89美元，金山雲跌1.22％報14.60美元，富途跌3.59％報139.47美元，百勝中國升1.78％報53.70美元。

ADR造價普遍較港股走軟；騰訊(00700)ADR較港股低1.01％，折合507.8港元；美團(03690)ADR較港股低2.16％，折合79.0港元；小米(01810)ADR較港股低2.56％，折合35.4港元；友邦(01299)ADR較港股低0.20％，折合82.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.39％，折合124.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.82％，折合395.3港元。

*戰事風險降料市底有支持，25300逾千三隻牛證部署*

昨晚恒指夜期跌151點報25312，較現貨低水189點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25356，跌80點，較恒指現貨低水145點，恒指料低開過百點，但要留意最重磅的阿里業績遜色，若出現恐慌情緒，隨時令港股跌幅擴大。

上日恒指低位上落爭持後牛友熊友都有趁勢提高部署，參考恒指牛熊證街貨分布，整體熊倉淨減932張對應期指張數街貨，但跌市期間輪商補回25700至26099約400區間，熊友於該區間內淨增601張對應期指張數，算是較謹慎地提高部署。相對上日被殺的牛倉部署上則更為進取，大批資金湧入25400以下區域，全牛倉淨增1002對應期指張數街貨，較貼價區域25300至25399淨增668張對應期指張數街貨至1370張，但下方每100點區域要直到24800至24899才有累積過千張街貨，即市25300點關口不可失。

撰文：經濟通市場組