22/03/2026 10:55

美聯儲局宣布維持利率不變，市場對美國減息的預期有所降溫，本港銀行繼續推出定存優惠，搶佔更多港元資金。港元定存3個月存期最高6.88厘，短存期1個月甚至7天更有高達12厘至21厘。

（資料圖片）

建行亞洲3個月港元定存最高6.88厘

3個月港元定存方面，全城最高仍屬建行亞洲，該行的3個月港元定存最高6.88厘，起存金額由1萬元至50萬元，適用於全新或晉身成為私人財富的客戶。建行亞洲亦有提供開戶定存優惠，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元開立定存，可享一次性1個月12厘或3個月5.88厘定存，惟客戶需完成開立證券戶口。

另外，星展銀行推出「網上新資金定期存款優惠」，4個月及6個月港元定存年息高達2.4厘，適用於特選個人客戶於推廣期內透過指定連結成功登記，以新資金開立50萬元至3000萬元的網上定期存款。

富融銀行一周最高21厘，WeLab特選客6個月2.35厘

數字銀行方面，富融銀行推出全新客戶優惠，留意需為被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20%定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1%，合共為21厘。存款金額為1萬元至10萬元。

數字銀行WeLab Bank推出定存限時優惠，3個月、6個月及12個月港元定存年息分別高達2.2厘、2.35厘以及2.5厘，適用於特選客戶。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組