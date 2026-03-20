21/03/2026 08:48

地緣政治風險急劇升溫，加上通脹憂慮，美股周五（20日）全線向下。在科技股領跌下，美股三大指數均連續第四周錄得跌幅。

美股市場於周五迎來俗稱「四巫日」的四重結算日，股指期貨、股指期權、個股期貨以及個股期權將於同日到期交割，是次涉及的合約金額介乎5.7萬億至7.1萬億美元之間。「四巫日」的市場交投通常顯著活躍，並引發資產價格劇烈波動。

道指收市跌443.96點，或0.96%，報45577.47點；標指跌100.01點，或1.51%，報6506.48點；納指跌443.08點，或2.01%，報21647.61點。

美股三大指數均連續第四周錄得跌幅 (AP)

總結全周表現，大市持續承壓。本周標指累跌1.91%，道指及納指更分別下跌2.11%及2.1%。

油價急升，金價下瀉

美以對伊朗的戰事持續發酵，美國總統特朗普更表明不想停火，言論進一步加劇市場對全球能源供應鏈中斷的恐慌。受戰局消息刺激，國際原油價格在美股收市後持續走高，紐約期油上漲2.5%，布蘭特期油升幅更達3%。

科技股領跌，特斯拉(US.TSLA)跌3.2%，英偉達(US.NVDA)跌3.3%，Meta(US.META)跌2.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，微軟(US.MSFT)跌1.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.6%。

國際金價遭遇龐大沽壓，現貨黃金價格顯著下挫逾3%，報每盎司4505美元；與此同時，紐約期金亦下跌2.1%至每盎司約4504美元。

美匯指數於100心理大關下方徘徊，日內報99.61，升約0.4%。美元兌日圓匯率持續高企，報159.33，升幅約1%。歐元兌美元一度低見1.152水平，報1.155，跌約0.32%。

撰文：經濟通國金組