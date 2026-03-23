23/03/2026 17:30

中東局勢持續緊張，油價居高不下，引發市場對全球各地央行加息的擔憂，美國10月加息機率飆升至50%，觸發全球債市崩跌 ，上周五（20日）美股受壓，道指及納指跌近調整區，歐洲三大指數跌1.4%至2%，亞太區股市今早（23日）亦急挫，A股走勢同樣向下，滬綜指及深成指收市均跌逾3%，恒指曾跌超過1000點。國際及中資金融股成跌市重災區之一，其中友邦保險(01299)插逾7%，滙控(00005)及渣打(02888)均跌逾4%，內險股普遍跌半成或以上，多隻內銀股跌逾3%，這些股份於中東開戰前大多表現強勢，或許仍有調整空間，看來未到吸納時候。

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美10月加息機率升至50%全球債市重挫 英債孳息率破5%創18年高

中東戰事有升級之虞，美國總統特朗普周六（21日）晚間向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊其電力設施；伊朗回應指若電廠遇襲，將徹底封鎖海峽並打擊中東所有以色列及美國能源、資訊科技和海水淡化基礎設施。中東戰爭導致油價居高不下，交易員已徹底逆轉先前的寬鬆預期，目前定價美國聯儲局10月加息機率飆至50%，原先市場預計今年兩次各0.25%的減息路徑已遭全面抹去。全球債市上周五(20日)遭遇恐慌性拋售，孳息率(債息)集體飆升，其中10年期美債孳息率一度飆升11.2個基點至4.395%，創去年8月以來新高；對利率敏感的2年期美債孳息率大漲10.3個基點至3.936%，突破政策利率上限。TD Securities分析指，市場已開始計入通膨進一步上升的風險，導致債息出現防禦性跳升。

歐洲債市同樣血流成河，英國10年期公債孳息率自2008年金融危機以來首度觸及5%大關。由於英國高度依賴能源進口，市場目前預期英倫銀行今年可能被迫加息3至4次。德國10年期債息也升至3.025%，創2011年歐債危機以來新高。歐洲央行(ECB)在最新聲明中刪除「處於良好位置」的表述，市場傳出最快4月將討論加息，並於6月收緊政策。

中金：地緣衝突對銀行中東業務實際影響可控 滙控渣打股東回報率吸引

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中金發表最新研報指，年初以來香港區域銀行股價震盪且表現分化，從股價表現看，香港本土銀行總體跑贏，國際銀行回調明顯。地緣政治衝突對跨境銀行中東業務敞口的實際影響可控。根據公司披露數字，滙控中東總資產、總貸款及稅前利潤分別佔集團1.91%、2.36%及2.98%。若計入持股沙特英國銀行31%的業務，其中東業務總資產、總貸款及淨利潤分別佔集團3.07%、4.86%及5.17%。渣打在阿聯酋業務的總資產、總貸款及稅前利潤分別佔集團2.40%、3.04%及8.07%。擴表層面，據彭博社報道，滙控、渣打等亞洲銀行已暫緩中東貸款相關業務，但已發放貸款仍將繼續生息，影響主要集中在新發放貸款層面。信用損失層面，結合公司反饋，滙控中東貸款敞口主要集中在石油天然氣行業，主體層面以頭部跨國企業為主；渣打中東信貸敞口集中在政府、主權財富基金及銀行類客戶，相關主體報表韌性強。

中金認為，財富管理可能反而有正向影響。當前中國大陸周邊地區穩定性、安全性均好於美國及歐洲，即使資金從中東外流，中國香港、新加坡等地或為最佳目的地。中金維持推薦香港國際銀行。截至2026年3月19日，預計滙控2026年及2027年分紅加回購綜合股東回報率達7.3%及9.9%，渣打2026年及2027年分紅加回購綜合股東回報率達9.6%及10.4%，已具較高性價比。此外，考慮短期風險，建議通過做多原油期貨等pair trading方式對沖近期不確定性帶來的股價波動。

友邦去年新業務價值升15%推17億美元回購 稱中東業務敞口非常有限

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另友邦保險日前公布，截至2025年12月31日止年度，新業務價值按固定匯率計算增長15%至55.16億美元；新業務價值利潤率為58.5%，按年增3.6個百分點；年化新保費升9%達94.84億美元。期內純利達62.34億美元，按年跌9%；稅後營運溢利則為71.36億美元創新高，每股上升12%。友邦宣布派末期股息每股144.08港仙，按年升10%，另外將啟動新一輪17.43億美元股份回購。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團正密切關注中東事態發展，集團在伊朗沒有直接的營運或投資敞口，在整個中東地區的敞口也非常有限，未來相關對友邦保險的影響都將是間接的，透過全球資本市場的波動，而非直接敞口。集團首席投資總監康禮賢續指，集團投資狀況良好，正在謹慎管理相關風險，而集團具有資產類型高度多元化的投資組合，固定收益是其核心，惟短期內發生地緣政治事件會加劇市場波動。而集團多元化的投資策略等均使集團處於非常有利的地位，可降低短期波動的影響，集團並沒有對投資計劃做出任何重大調整。

麥嘉嘉：市場重新定價利率走勢 金融股吸納時機未到

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，全球債市周末都被拋售，債息全面上升，英國10年期債息升穿5厘，美國10年期債息也有約4.4厘，兩年期升得更急，所以市場開始重新定價利率走勢，現時交易員正押注聯儲局10月不減息，反而有50%機率加息。對於國際銀行股，市場除擔心油價影響通脹及利率走勢外，美國近期私募信貸市場風險也引起關注，早前本地金管局甚至私人機構都有向高增值客戶梳理相關憂慮，金管局要求銀行檢視相關風險敞口。總之，在市場對中東局勢影響不確定、利率走勢前景非常波動下，此類銀行及金融股部分高增值客有機會將資金轉回現金或較傳統產品，會打擊其手續費收入，滙控及渣打股價有機會短期進入估值消化期。此輪金融板塊會首先被沽售，投資者會偏向等風險釐清後才再入場，故值博空間較中性，未到很好的吸納時機。

麥嘉嘉補充指，友邦今日股價跌勢急，其實基本因素尤其新業務價值增長、營運盈利或資本回籠都沒轉差，特別是其業務遍及香港、內地、泰國及新加坡等亞洲市場，不再單純依賴一個地區，去年新業務價值按年也有15%增長，屬紀錄新高，但市場較擔心中東局勢影響，近期見到10年及30年期等長債沽壓很大，市場選擇不去買長債，覺得要待風險溢價更高時再考慮，保險股一向頗依賴長債息率作為收入來源，現時市場對長債避險看得那麼負面，或需要更高收益率才願意持有，會間接影響友邦，雖然其保單銷售未必受中東局勢很直接影響，但不能忽略中東局勢尤其令亞洲股市下跌，無論日股、韓股、人民幣均走弱，整個富裕客戶風險胃納下降，始終會令友邦於香港或其他區內高端客戶儲蓄或相關型保單銷售節奏放慢，現時風險溢價上升亦料間接影響其保單簽約，股價短線料跟大市情緒回調。

麥嘉嘉認為，現時整體策略應以持有現金為主，因戰線時間點看來會更長，利率不確定仍需慢慢消化，今日大市跌了800幾點，可能會有短線技術性反彈，但中長線未完全反映不利因素，後市可能仍有波動，就算內險及內銀等之前較強勢股份，內銀更有國內經濟、政策及高息托底，但面對大家風險胃納不斷收縮，買盤積極性不大，加上內銀本身亦有息差或資產質量壓力，看法會較中性，同樣以觀望為主。

本地銀行股今日普遍下跌，滙控跌4.5%收報118.9元，渣打則跌4.19%報155.7元，中銀香港(02388)跌2.38%報40.24元，東亞(00023)跌2.72%報13.25元，大新銀行(02356)跌3.98%報11.35元。保險股方面，友邦跌7.79%報79.35元，保誠(02378)跌4.34%報108元，宏利(00945)跌1.58%報262元。內銀股亦普遍向下，建行(00939)跌3.59%報7.79元，工行(01398)跌3.49%報6.37元，農行(01288)跌3.17%報5.2元，中行(03988)跌2.34%報4.59元，招行(03968)跌3.36%報47.2元。內險股方面，平保(02318)跌6.88%報57.5元，國壽(02628)跌7.6%報26.02元，新華保險(01336)跌6.63%報48.04元，人保(01339)跌5.03%報5.85元，太保(02601)跌4.92%報31.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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