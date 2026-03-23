23/03/2026 16:43

美國總統特朗普周六（21日）晚間向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊其電力設施；伊朗回應指若電廠遇襲，將徹底封鎖海峽並打擊中東所有以色列及美國能源、資訊科技和海水淡化基礎設施。伊朗在美方極限施壓下可能完全關閉霍爾木兹海峽，油價恐高企不下，市場對美聯儲4月加息0.25厘的可能性由0%升至14.5%。

美國心急於結束伊朗戰事，預告行動升級，亞洲股市遭遇小股災，韓股再暴插約6.5%，日股跌3.5%，台股跌2.4%，滬綜指亦大跌3.6%失守三千九。港股無法獨善其身，甫開市即插近500點，失守俗稱牛熊線的250天線約25108點，以及兩萬五關口，但開市位置已是全日最高位，金屬、金融、科技股集體下挫，恒指跌幅一度擴大至千點，低見24203點，創約八個月新低，截至上日部署的合共7466隻牛證齊被打靶。尾盤跌幅稍作收窄，恒指全日仍報24382，跌894點或3.5%。恒生中國企業指數收報8307，跌266點或3.1%。恒生科技指數收報4712，跌159點或3.3%。

在市場恐慌下，主板成交激增至近3687億元，北水低位掃貨，港股通全日淨流入297億元。

美元重返強勢，金價從日前的5000美元水平，自由落體至近4100美元位置，金礦股受壓，洛鉬(03993)跌6.28%，報16.11元，紫金(02899)跌4.97%，報32.52元，罕王黃金(03788)跌13.57%，報3.44元，至於赤峰黃金(06693)遭紫金大折讓認購配股入主，股價大跌25.1%，報31.52元；黃金ETF如SPDR金(02840)、價值黃金(03081)齊插水一成；零售金股方面，老鋪黃金(06181)績前瀉8.59%，報558.5元，為全日表現最差藍籌，周大福(01929)則跌4.74%，報10.65元。此外，中國宏橋(01378)績後跌8.12%，報31.7元，連跌7日累計跌幅20.83%。

金融股隨環球股市插水，友邦(01299)挫7.79%，報79.35元，滙控(00005)跌4.5%，報118.9元，渣打(02888)跌4.18%，報155.7元；A股重挫，內險股捱沽，國壽(02628)瀉7.6%，報26.02元，中國平安(02318)跌6.88%，報57.5元，人保(01339)跌5.03%，報5.85元。

吉利汽車(00175)逆市受捧，升2.46%，報20元，為今日藍籌逆市奇葩。

內地因應油價波動實施臨時調控措施，限制成品油價格上調幅度，中石油(00857)跌1.37%，報10.76元，中石化(00386)跌3.21%，報4.53元，中海油(00883)升0.39%，報30.5元。

市場重啟對美聯儲加息討論，嚇怕地產股，恒地(00012)績前挫3.66%，報30.02元，新地(00016)跌4.82%，報126.3元，新世界(00017)跌6.32%，報8.3元，長實(01113)跌3.15%，報44.24元。

風險偏好下跌，百度(09888)挫5.02%，報109.8元，阿里(09988)跌3.23%，報119.7元，美團(03690)跌3.28%，報76.55元，騰訊(00700)跌1.89%，報498.4元，小米(01810)現價跌3.43%，報32.06元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組