25/03/2026 15:51

中海油服(02883)公布全年業績。對於中東局勢的影響，副總裁兼董事會秘書孫維洲表示，公司目前在中東三個國家開展作業，包括伊拉克、沙特及科威特。其中，伊拉克目前擁有23台套鑽修機及相關配套技術，有3台套因受戰爭影響而暫停業務。

（柳英傑攝）

董事長兼首席執行官趙順強指出，沙特和科威特受影響較大，但中東地區收入僅佔公司整體約九分之一，利潤佔比不到十分之一，因此戰爭對公司的影響主要是心理層面，大於對實際業績的影響。

他表示，戰爭對油價的影響遠大於對油田服務市場的影響。公司無法判斷戰爭未來的走勢、持續時間及激烈程度，但希望戰爭能盡快結束，否則將對全球經濟造成影響。

首席財務官郄佶表示，2026年資本支出預計達到85億元人民幣，較前一年增長約30億元人民幣。他強調，所有支出均為必要、有受控的安排，旨在為公司長遠發展奠定基礎。

油價短期震盪為主

在油價方面，趙順強表示，油價料將在高位短期震盪，但不可持續，主要受政治因素干擾供需所致，例如俄羅斯及伊朗出口受限。他同時指出，高油價對整體經濟基本面不利。

對此公司已改善合同結構，目前約50%的訂單為3至5年的長周期大額訂單，短期訂單占比正逐步下降。他認為，油價傳導至服務業務需2至3年的滯後期，目前仍為公司擴大市場的良好機會。

撰文：經濟通採訪組