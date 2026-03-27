27/03/2026 17:00

雖然美國軟硬兼施試圖將伊朗拉到談判桌上，但市場現階段對雙方和解持審慎態度，隔夜油價再升，加上谷歌聲稱取得技術突破，衝擊AI晶片股，拖累美股三大指數齊跌，納指更跌逾2%。恒指走勢反覆，放榜藍籌拖累港股早段曾跌過百點，惟A股回升，加上內需，帶動恒指掉頭向上。恒生指數全日收報24951，升95點或0.4%，主板成交近2631億元。恒生中國企業指數收報8453，升63點或0.8%。恒生科技指數收報4778，升16點或0.3%。

回顧全周，伊朗能否達成和解仍成疑問，加上藍籌股接連出現業績變臉，港股失守俗稱「牛熊線」的250天線（約25119），即使周三（25日）一鼓作氣重返兩萬五，亦只屬曇花一現。港股連續第四個星期下跌，全周跌325點或1.287%，亦是自2024年9月以來首個收低於牛熊線的周末。

多隻放榜藍籌跌幅居前，海爾智家(06690)挫4.12%，報21.88元，龍湖(00960)盈利暴跌取消派息，股價全日跌3.73%，報7.75元，中芯(00981)跌1.22%，報52.5元。惟信達生物(01801)業績扭虧收入大增，股價抽高7.68%，報85.5元。

石藥集團(01093)昨日中午公布去年全年少賺一成後，隨後於收市後公布主席蔡東晨即日增持公司4940萬股，每股平均價8.3612元，涉資4.13億元，最新持股量增至25.74%。石藥集團收升13.85%，報9.29元，領漲藍籌。泡泡瑪特(09992)績後市值累挫三成，公司啟回購挽救股價，全日下跌0.73%，報149.6元。

地產股走低，恒地(00012)跌1%，報29.84元，新地(00016)跌1.38%，報128.8元，長實(01113)跌0.86%，報43.96元，新世界(00017)跌0.84%，報8.23元。

內需股表現偏強，蒙牛乳業(02319)升5.27%，報17.18元，海底撈(06862)升4.89%，報14.59元，萬洲國際(00288)升4.04%，報10.3元。

小米(01810)升1.73%，報33元，阿里(09988)跌0.33%，報122.6元，騰訊(00700)跌0.44%，報493.4元，京東集團(09618)升0.09%，報113.7元，快手(01024)升1.05%，報46.08元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

撰文：經濟通市場組