29/03/2026 10:55

美聯儲局維持利率不變，但近日HIBOR呈現反彈，部分銀行調高港元定存利率。其中，中信銀行（國際）3個月定期利率由2.18厘加至2.35厘，最低存款額為10萬港元起，另外更提供2個月2.15厘特別定存，一般客戶以新資金透過電子渠道辦理即可。

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建行亞洲同樣3個月定期利率由2.15厘提升至2.35厘，最低存款額為1萬港元起，不過留意該優惠只是給予新客戶及新資金的特定利率。

數字銀行方面，天星銀行（Airstar Bank）12個月定存利率由2.7厘提高至2.8厘，另提供2個月1.70厘，4個月2.35厘，9個月2.6厘，新舊客戶以新舊資金辦理。

匯立銀行（WeLab Bank）3個月定期利率由2.2厘提高至2.3厘，起存額僅10元，並提供100日5萬元以上可享2.5厘，名額有限，先到先得。另外更提供24個月2.25厘的「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理；而8個月可享2.4厘及18個月可享2.25厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組