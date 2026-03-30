30/03/2026 13:08

渣打財富方案首席投資辦公室公布第二季環球市場展望報告。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東衝突何時結束仍存在高度不確定性，但最有可能的情況是衝突在幾星期內而非幾個月內緩和，不過要達成明確解決方案過程仍充滿變數。短期內油價繼續受事件影響，或引發市場波動加劇，鄭子豐強調，如果油價尚未見頂，或更多數據顯示美聯儲局不會在今年下半年恢復減息，港股可能跌至21500-22500點。

渣打北亞區投資總監鄭子豐（左）、 渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖（右）（柳英傑攝）

基礎情境恒指12個月目標預測28400點

鄭子豐表示，為進一步分散投資、趁低吸納提供機會。投資者適宜均衡配置環球股票，略微偏重防守型優質股多於增長股，當中偏好具有吸引力股息率或回購潛力的股份。地區布局方面，偏好美國及亞洲除日本以外地區，對中國及香港市場維持正面看法。基礎情境假設是70%機會率油價或在幾星期內見頂，恒生指數12個月內有機會回升至28000-29000點，其中12個月目標預測28400點。

美國下半年料減息50個基點，長線看好黃金

美國息口方面，由於通脹預期短期內上升，美聯儲局上半年維持利率不變；隨著焦點轉向疲弱的就業市場，預期美聯儲局下半年或減息50個基點。

黃金方面，報告指出長線仍然看好黃金，黃金短期會波動惟長線具結構性因素支持，其中包括地緣政治風險升溫，新興市場央行需求強勁，目標價5750美元。

油價方面，鄭子豐表示，油價在過去一個月大幅飆升後，市場已大幅調整對各大央行今年降息的預期。基本上市場已不再預期絕大部分央行會大幅降息，其餘發達市場亦因油價上升帶來的通脹壓力，較美國更大，加息概率有所提升。美國即使作為原油出口國，短期通脹預期已出現飆升，但長期通脹預期仍相對穩定。企業市場仍預計油價最終會回歸80多美元的水平。

密切留意美國私募信貸基金贖回潮會否為市場帶來系列性風險

美國私募信貸基金出現贖回潮，個別投資人今年第一季向黑石、貝萊德、Cliffwater、摩根士丹利及Monroe資本等基金管理機構共提出101億美元的贖回要求，惟相關機構僅同意執行70%的贖回要求，即限制投資者贖回資金。

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，短期需密切留意相風險會否為市場帶來系列性風險。他指出，私募信貸基金在美國市場比較盛行，惟在油價高企、通脹有機會升溫、美聯儲有機會再次加息情況下，令投資者加快贖回速度。但值得留意的是，市場預期中東衝突於未來幾個星期內，將透過外交途徑有望進入平息狀態而有所緩和，亦會令油價出現較大幅度的回落，從而減低通脹壓力。

他強調，私募信貸基金出現贖回潮，以及市場已經開始憂慮長債收益率因通脹上升所帶來的影響，相關事件為美國政府敲響警鐘，必須盡快終止中東衝突。

撰文：經濟通採訪組