08/04/2026 09:07

美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二（7日）對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意雙方於周五在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。消息帶動美股期貨今早（8日）急升，道指期貨抽升940點。相反油價急瀉，紐約期油急瀉逾一成，低見每桶報94.26美元。亞太股市今早跟升，日股最新升4.7%，韓股漲5.3%。

隔夜美股走勢反覆，由於市場擔心中東局勢進一步惡化，道指曾跌逾400點，及後巴基斯坦提出延遲最後談判期限兩周，道指收市跌幅縮小至85點或0.2%，報46584點；標普500指數微升5點或0.1%，報6616點；納指微升21點或0.1%，報22017點。

反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.94%。阿里巴巴跌2.12%，報119.72美元；京東跌0.18%，報28.46美元；百度跌0.62%，報110.61美元；理想跌0.22%，報18.42美元；小鵬跌1.03%，報17.22美元；蔚來跌1.60%，報6.14美元；嗶哩嗶哩跌0.61%，報22.98美元。

主要ADR比上周四港股收市普漲

隔夜ADR與上周四港股收市比較，美團(03690)ADR較港股高0.57%，折合80.7港元；長和(00001)ADR較港股高0.35%，折合61.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.11%，折合489.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.45%，折合31.3港元；港交所(00388)ADR較港股高0.50%，折合398.0港元；滙控(00005)ADR較港股2.65%，折合133.4港元。

牛熊勢均力敵，中東局勢現曙光恒指料跟升

恒指上周四清明及復活節假前收跌177點，部分牛證跌入被強制收回範圍，淡友乘勝追擊。最新熊證街貨升至7479漲，佔牛熊證街貨比例因而升至49.8%，貼近牛證總數。熊證重貨區維持於25500至25599區間，惟總數急增322張至968張，而25400至25499區間新增數量更多達406張。雖然淡友看淡，但好友亦不示弱，儘管上周四（2日）恒指下跌拖累，超過400張牛證被強收，但牛證總數最新只減少數十點，部分好友在較貼近恒指現價區間加倉，其中24800至24899區間新增249張，該區距離恒指上周收市價最少只有217點，顯示部分好友押注中東局勢轉好。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升396點，報25605，高水489點，預料恒指高開約400點。近期環球股市主要圍繞種種局勢上落，今早傳出美伊雙方願意談判的利好訊號，預料港股藉勢大幅抽升。儘管雙方尚未開始談判，但相信雙方均不願意戰事持續，預料港股今天跟升400至500點，恒指盤中有機會見半個月高。

撰文：經濟通市場組