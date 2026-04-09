09/04/2026 14:43

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，美伊停火協議脆弱，對雙方達成滿意協議看法審慎樂觀，且料未來數星期中東局勢仍較反覆。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（許英略攝）

若確認停火，油價次季回至每桶80-90美元

他指出，若次季美國、伊朗及其他國家停火，油價料回至每桶80美元至90美元。他亦相信，油價所帶來通脹屬短暫性，對美聯儲局而言並無加息必要，因此維持年底前美國聯儲局減息一次預測。另一方面，關稅預期重新提高，令通脹壓力繼續，亦令美國不能大力減息。

美國科技股在回調後估值吸引力上升

許長泰續指出，長遠看法仍為「股優於債」，且今次市場波動，為投資者帶來新切入點，建議手頭現金充裕投資者分階段入市，包括美國科技股，以及台灣、韓國科技硬件公司。美國科技股雖估值吸引力上升，但要具選擇性，以及看好金融、工業與國防相關，且稱機械人、自動駕駛將是市場下一階段投資關注點。對於美國今年有大型AI模型股上市，許長泰亦料可帶動市場情緒，惟相關公司投資者基礎相對狹窄。

恒指有空間回升至27000點

公司亦仍然偏好中港股市，雖今年未必跑贏韓、台，但形容前景不錯，由AI主題支持個別板塊。他亦稱，若中東局勢維持穩定，以及中國經濟保持穩定，恒指有空間回升至27000點，建議手頭現金充裕投資者可慢慢增持港股。他亦對中資科技股長遠看法樂觀，較看好近一兩年上市的大模型、半導體新股。

油價方面，最差情況料見每桶120美元至150美元；黃金方面，他則形容為非最好的避險工具。

撰文：經濟通採訪組