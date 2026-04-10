10/04/2026 10:57

行政長官李家超周四（9日）主持特別會議，聽取特區政府早前因應中東地區戰事而成立的「跨部門監察燃油供應專責組」。政府指審慎平衡包括政府財政和善用公帑的原則等各項因素後，專責組建議四項具針對性的臨時措施，包括對柴油價格進行補貼、減免非私家車輛隧道費、設立「公共交通服務特別申請工作組」、以及動態監察局勢和油價變化，按實際情況動態調控措施。

為商用車船每公升柴油補貼3元，涉18億元

首先，專責組建議政府為每公升柴油提供3元補貼，為期2個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業。相關補貼措施預計需約18億元；同時，環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。

至於大部分的士和公共小巴，它們主要使用石油氣為燃料，而石油氣的價格目前維持穩定。專責組會繼續留意價格變動，再作評估。

商用車隧道費減半，涉約1.6億元

其次，政府會減免所有政府收費隧道私家車和電單車外所有商用車輛，即包括貨車、巴士、小巴和的士的隧道費50%，為期2個月，涉及少收約1.6億元費用。政府會著手與隧道費服務供應商調較收費系統以爭取盡快實施減免。

設立「公共交通服務特別申請工作組」

專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」。工作組會與公共交通服務營辦商保持溝通，因應營辦商的整體營運環境和成本，在考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作情況下，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等。

動態監察局勢和油價變化，動態調控措施

最後，中東局勢對香港整體經濟的影響，很大程度取決於軍事衝突會否持續、擴大或升級。專責組會繼續動態評估，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。

行政長官接納專責組的四項建議，指示盡快落實措施，同時繼續監察事態變化和最新情況。相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。

立法會議程顯示，今日（10日）下午會審議「有時限柴油補貼的緊急撥款建議」，出席官員包括署理財政司司長/財政司副司長黃偉綸和環境及生態局局長謝展寰等。

撰文：經濟通採訪組