10/04/2026 12:47

美伊談判在即，雙方發動口水戰，焦點主要在黎巴嫩是否應包括在停火協議內，以及伊朗擁有濃縮鈾的權利等。惟美國總統特朗普稱，對達成伊朗和平協議持樂觀態度，美股止跌回升。亞太股市除澳紐外全線跟升，恒指高開過百點後，早段愈升愈有，盤中一度重上26000點，隨後升幅收窄，半日收報25910，升157點或升0.6%，主板成交逾1247億元。國企指數報8665，升53點或升0.6%。恒生科技指數報4873，升51點或升1.1%。

曾永堅：和談進程仍路程崎嶇，恒指26200點有阻力

據報以色列同意與黎巴嫩和談，中東局勢似有舒緩跡象。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，現時美伊和談的最大變數屬以色列。基於目前美伊和談的條款中，以色列未獲實際利益。反而，以色列會更重視能否掃除周邊伊朗代理人勢力，因此現時和談結果仍是未知之數。

中東局勢膠著下，曾永堅認為油價雖然有所下調，但仍然會在100美元大關之前徘徊。在通脹預期持續升溫下，滯脹的陰霾揮之不去，長線投資資金仍然保持觀望，恒指升勢有限，阻力位預期在26200點。

內地通縮有所緩和，必需品消費股或持續跑贏

國家統計局今日（10日）公布內地3月全國居民消費價格指數（CPI）和（PPI）數據，3月CPI按年升1%，較上月放緩0.3個百分點；PPI結束逾3年跌勢，按年升0.5%。曾永堅表示目前國際能源價格高居不下，通脹預期升溫，有利中國擺脫通縮局面。內需消費如食品股或受惠於通縮狀況改善，在未來有望跑贏大市，但消費者目前仍未擺脫負財富效應，消費意欲仍然低迷，奢侈品類消費股預計難以受惠，甚至可能受壓。

內地電動車內捲成常態，市場趁好消息脫手蔚來

蔚來(09866)今早低開近7%，半日收市跌幅收窄至約6%。而蔚來昨晚公布新款電動行政旗艦車SUV「ES9」，將在杭州正式發布並開啟預售。ES9行政豪華版採用BaaS電池租用方式購買，預售價42萬元人民幣起。蔚來新車擁有超過40項行業首創技術，號稱蔚來十一年體系創新的集大成之作。曾永堅解釋，蔚來早前的升幅，主要是受市場熱炒新車推出消息所帶動。不過現時內地電動車市場內捲情況有增無減，競爭進入白熱化階段，多家車企銷售均受壓，市場普遍不認為蔚來新車推出能明顯改善銷售數據，投資者反而趁利好消息沽售，令蔚來股價受壓。

撰文：經濟通通訊社市場組