12/04/2026 10:55

美國本月8日宣布與伊朗停火兩星期，惟石油價格仍高企不下，通脹上行壓力持續，美國減息前景不明朗。多間本地銀行率先調高港元定存利率，積極搶奪避險資金。

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工銀亞洲3個月加至2.45厘，98天及188天各達2.38厘

工銀亞洲上調3個月存息至最高2.45厘，起存額為300萬元，適用於全新工銀財富客戶，透過分行辦理。而門檻較低的3個月存息則達2.4厘，起存額為10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「理財e時代」或「理財金」之客戶，透過分行辦理。

另外，工銀亞洲「綜合戶口」、「e時代」、「工銀財富」或「理財金」之客戶透過分行以新資金5萬至80萬元以下，可享98日2.28厘，188日2.28厘。至於存款額80萬元或以上，可享98日2.33厘，188日2.33厘，300萬或以上則兩個存期均可達2.38厘。該行另設2個月1.7厘定存；適用於「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過分行以新舊資金辦理。

建行亞洲全線上調存息，3個月6.88厘仍屬全城最高

建行亞洲全線上調存息，該行3個月存息最高達6.88厘，同時屬全城最高，該定存優惠起存額由1萬元至50萬元，適用於全新或晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款；而全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶並完成開立證券戶口，以定額5萬元開立定存可享一次性3個月5.88厘定存。

信銀國際12個月加至2.4厘

中信銀行國際亦全線上調定存息，其中12個月存期加至2.4厘，起存額由10萬元起；該行3個月及6個月存期亦向上調整，3個月存息最高達2.25厘，6個月達2.28厘，上述定存優惠均適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組