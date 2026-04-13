13/04/2026 09:20

美國及伊朗談判未能達成協議，據報雙方在包括霍爾木茲海峽重新開放問題、濃縮鈾問題和伊朗海外資產解凍問題存在分歧。美國總統特朗普在社交平台帖文稱，美國海軍即時開始對所有試圖進出霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖。美伊談判破裂後，油價急升，紐油期貨最新每桶報104.82美元，升8.5％，布蘭特期油每桶報103.07美元，升8.27％，美股三大指數期貨今早齊跌1％。

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另外，美國3月份消費物價指數(CPI)按年升幅由2月的2.4％，擴大至3.3%，創2024年以來最快增速，按月增加0.9％，為2022年以來最大增幅。美股上周五（10日）個別發展，道指全日收跌269點或0.6％，報47916點。標普500指數低收7點或0.1％，報6816點；納指則高收80點或0.4％，報22902點。

反映中國概念股表現的金龍指數升0.31％。阿里巴巴跌0.27％，報127.33美元；京東升2.08％，報28.93美元；百度升0.17％，報108.41美元；理想升5.03％，報19.21美元；小鵬升0.75％，報17.42美元；蔚來升7.08％，報6.50美元；嗶哩嗶哩跌0.04％，報23.76美元。

*上周夜期未反映局勢轉差，ADR個別走*

上周五恒指夜期收報25964，升41點，高水70點。由於美伊談判在周末舉行，因此夜期走勢未能反映最新局勢發展。ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.08％，折合87.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.68％，折合63.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.69％，折合501.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.25％，折合30.8港元；港交所(00388)ADR較港股低0.14％，折合407.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.19％，折合141.4港元。





*美伊談判破裂，恒指料低開過百點*

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌126點，報25752，低水141點。預料恒指低開過百點，後市走勢偏淡。恒指上周五收市雖然升141點，惟盤中最多升逾300點，近千張較貼價熊證跌入被強制收回範圍。熊證街貨最新減少數百張至總數6709張，重貨區後撤至26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數712張中有129張屬於新增。相反，牛證街貨總數新增數百張至8150張，牛證重貨區亦上移至25200至25299區間，該區亦是最多新增區，總數1358張中，高達774張屬於新增。儘管恒指今天看跌，惟該區距離恒指上周收市價最少有594點，預料風險不大。

撰文：經濟通市場組