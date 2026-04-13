13/04/2026 09:55

九置(01997)現價跌3.1％，報22.76元；新地(00016)跌2.7％，報135元；恒地(00012)跌2％，報30.14元；長實(01113)跌2％，報47.06元；新世界(00017)跌4.1％，報8.58元；領展(00823)跌1.9％，報37.84元；太地(01972)跌2.1％，報24.42元。

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美國3月消費物價指數(CPI)按年升幅顯著加快至3.3％，創近兩年最大升幅，比2月升幅加快0.9個百分點，符合預期。上月核心CPI按年升幅加快0.1個百分點至2.6％，是3個月高位，略低於預期。期內，CPI按月升0.9％，創2022年中以來最大升幅，增速遠高於2月的0.3％；核心CPI按月升0.2％，與2月相同。

儘管3月份CPI升幅仍在預期之中，但升幅之顯著為近年少見，美伊停火談判破裂，美軍封鎖霍爾木茲海峽，而若通脹數據進一步升溫，預料聯儲局今年難以減息。

現時，恒生指數報25600，跌292點或跌1.1％，主板成交近783億元。國企指數報8588，跌66點或跌0.8％。恒生科技指數報4831，跌28點或跌0.6％。

撰文：經濟通市場組