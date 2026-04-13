13/04/2026 16:42

美國和伊朗周末在伊斯蘭堡的談判結束，雙方於多個問題存在分歧，未達成任何協議，美國總統特朗普隨即威脅封鎖霍爾木茲海峽，國際油價受刺激，今日（13日）於亞洲時段最多飆近一成，重返每桶100美元以上。「三桶油」齊逆市造好，中海油(00883)曾升逾2%，中石油(00857)升逾1%。摩通表示，如果霍爾木茲海峽的航運要到7月才能全面恢復，國際油價或再度飆至近120美元，「三桶油」是否仍可追入？

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美封鎖霍峽油價最多飆9% 特朗普：高油價或維持至11月

美國和伊朗代表團於上周六（11日）起，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行21小時馬拉松談判，但未能達致成果。據報雙方在包括霍爾木茲海峽重新開放問題、濃縮鈾問題和伊朗海外資產解凍問題存在分歧。隨著美伊談判破裂，美國總統特朗普隨即於周日（12日）表示，美國海軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽，並將在國際水域攔截所有曾向伊朗繳納過路費的船隻。美軍中央司令部同日表示，周一（13日）起將限制船隻進出伊朗港口。油價今日於亞洲時段急升，紐約期油最多升9.37%，每桶報105.62美元，布蘭特期油升9.12%，每桶報103.88美元。

據CNN分析，特朗普此次封鎖霍爾木茲海峽，旨在切斷伊朗透過收取油輪過路費及日均出口約185萬桶原油，從而獲取戰爭資金的途徑；儘管此舉可能引發全球油價飆升，特朗普政府仍願承擔油氣價格上漲的風險，試圖藉此對伊朗最大化施壓，迫使戰爭結束。特朗普亦表示，石油和汽油價格可能在11月中期選舉之前保持高位。VanEck跨資產策略師Anna Wu指，市場開始愈發相信，油價衝擊並非短暫擾動，而是可能長期維持高位；此番油價回升則更像是技術性反彈，此前停火消息公佈當日油價曾暴跌17%。

摩通：若霍峽航運至7月才全面恢復 油價或飆至120美元

霍爾木茲海峽這條承擔著全球約25%石油和20%液化天然氣運輸的「能源咽喉」，其通航狀況直接牽動著國際油價的神經。摩根大通最新研判顯示，若霍爾木茲海峽航運至7月才全面恢復，國際油價料再度衝高，向本輪美伊衝突期間觸及的近每桶120美元峰值靠攏。

最新數據顯示，沙特石油設施受襲已導致日產量減少60萬桶、東西輸油管道限流700萬桶/日；霍爾木茲海峽當前航運量不足正常水平10%，約346艘油輪被困波斯灣，載有超1億桶原油待運。儘管美伊雙方已達成兩周停火協議，但該海峽航運並未恢復正常。目前船隻通行仍需經伊朗伊斯蘭革命衛隊審批，且執行標準具有選擇性，商業航運遠未回到自由通航狀態。據船舶跟蹤數據，自停火協議生效以來，僅有15艘船隻進出海峽，而衝突前平均每天有138艘船隻通過。截至4月9日，仍有346艘能源相關船隻被困在波斯灣內，伊朗還試圖對通航船隻徵收通行費。

高盛下調次季油價預測 惟指預測仍面臨上行風險

美伊上周三（8日）達成停火兩周協議後，高盛將第二季布蘭特期油和紐約期油價格預測分別下調至每桶90美元和87美元，此前，高盛預測布蘭特期油和紐約期油的平均價格分別為99美元及91美元。高盛表示，鑑於原油期貨曲線近端風險溢價回落，及霍爾木茲海峽的石油運量已開始逐步增加，小幅下調第二季度價格預測。市場預期霍爾木茲海峽將重新開放，不過由於對停火協議能否維持存疑，及關鍵海峽仍處於管制狀態，因而擔憂中東主要產油區供應或無法完全恢復。

高盛維持第三季布蘭特期油價格82美元預期不變，紐約期油價格預期為77美元；第四季布蘭特期油預期為80美元，紐約期油預期為75美元。高盛表示，其油價預測仍面臨偏向上行的風險，主要反映供應中斷可能持續更長時間，原油產量損失亦可能更嚴重。一旦停火協議無法維持，且中東原油產量持續損失約每日200萬桶，第四季布蘭特期油均價或接近115美元。高盛同步將第二季歐洲TTF天然氣價格預期由每兆瓦時70歐元(EUR/MWh)下調至50歐元，前提是霍爾木茲天然氣管道的液化天然氣(LNG)流量將從4月中旬開始逐步恢復正常。若LNG流量嚴重延遲或生產基礎設施受損，價格或會超過每兆瓦時75歐元。

星展：中石油為最佳石油替代投資 升目標價至12.2元

另星展發表最新研報指，中石油是中國最大的綜合石油巨頭，在推動國家碳中和政策及能源轉型中扮演關鍵角色，視其為最佳的石油替代投資。預期在油價高企及下游業務復甦的帶動下，中石油今年盈利將上升並維持高位，支持其資本開支及股息派發。以約50%至55%派息比率計算，預期未來兩年的股息殖利率將達到5%。

星展指，中石油股價表現優於同業，年初至今已上升超過26%，主要歸因於其更具韌性和穩定的盈利。預計2026年油價將維持於每桶75至80美元的高位，明年才回落至65至70美元，而隨著政府推動淘汰低效「茶壺」煉油廠，下游業務的產能過剩壓力可望緩解，帶動該業務逐步復甦。該行上調中石油今明兩年盈測9%及1%，並按分類加總估值法(SOTP)上調目標價至12.2元，維持「買入」評級。

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內地再調控成品油價漲幅 汽柴油每噸上調420及400元人幣

值得一提，國家發改委上周宣布，3月23日內地成品油價格調整以來，國際市場原油價格大幅震盪，為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，國家繼續對成品油價格採取調控措施。按照成品油價格機制計算，自4月7日24時起，國內汽、柴油價格每噸應分別上調800元、770元人民幣，調控後實際上調420元、400元人民幣。這是內地汽柴油價格年內六連漲，也是國家發改委繼3月23日後連續第二次削減上調幅度。

國家發改委繼續要求，中石油、中石化、中海油公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

溫傑：三桶油非與油價直接掛勾 事態已有改善彈力有限

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，不太建議吸納石油相關股份，首先香港直接與石油相關的投資其實不多，而大家經常想到的「三桶油」中，中石化(00386)有煉油業務，油價愈高愈對其不利，根本不需考慮；中石油與油價亦不太有關，其實有一半與天然氣有關。至於中海油，80美元以上的油價是要交油價稅，並非全部由中海油賺取。因此，之前有指「三桶油」是「中特估」，會派高息，可撐住股價，但嚴格來說它們與油價掛勾度並非很高，且內地油價本身也不是自由浮動，儘管上周加了成品油價格。以中海油為例，今日也只升1、2%，若於之前高位30元買入，現時只得25、26元，即跌了10%，因事態已有改善。總之，不建議做太方向性的交易，即若有大規模戰事油價就升，若握手言和油價就大跌，不知會「開邊瓣」，所以油股於現階段不太適合吸納。

中海油今日升0.45%收報26.64元，中石油升1.57%報10.97元，中石化升0.86%報4.67元。其他石油相關股表現各異，山東墨龍(00568)升7.87%報9.18元，聯合能源(00467)跌3.64%報0.53元，中石化油服(01033)升2.3%報0.89元，中海油服(02883)跌0.11%報9.33元，百勤油服(02178)升4.84%報0.26元。F三星原油期(03175)則升3.68%報10.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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