13/04/2026 16:45

美伊周末在巴基斯坦直接會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，美國總統特朗普隨即宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，油價應聲上飆。美伊談判破裂惟市場未感太意外，日韓股市最多跌1%左右，港股半日亦跌約1%，午後跌幅稍微收窄，恒指全日收報25660，跌232點或0.9%。恒生中國企業指數收報8602，跌52點或0.6%。恒生科技指數收報4822，跌38點或0.8%。

不過值得留意的是今日主板成交僅2079億元，是自今年2月24日以來最低成交額，反映在「習特會」前市場積累觀望情緒，等待更多明確轉勢訊號出現。

金價回落，兩零售金股藍籌領跌，老鋪黃金(06181)挫3.98%，報628元，周大福(01929)跌2.34%，報11.25元。金礦股反應個別，紫金(02899)升0.33%，報36.6元，靈寶黃金(03330)跌1.08%，報27.4元，招金礦業(01818)跌1.48%，報33.24元。

兩大網上藥店藍籌領跌，京東健康(06618)插水9.43%，報46.46元，阿里健康(00241)跌5.39%，報4.39元。

內需板塊齊跌，海底撈(06862)挫3.38%，報14.58元，李寧(02331)跌3.39%，報22.22元，美的集團(00300)跌1.75%，報84.4元，潤啤(00291)跌1.69%，報26.74元，農夫山泉(09633)跌1.27%，報46.7元。

內地舉行智能電動汽車發展高層論壇，此外官媒報道中國電動車海外市場迎來爆發性增長，蔚來(09866)反彈7.47%，報52.4元，比亞迪(01211)升4.95%，報110.3元，至於吉利汽車(00175)跌0.16%，報24.94元，小鵬汽車(09868)升0.9%，報67.6元。

環球股市回軟加上中東戰火重燃，跨國金融股早段顯著跌惟下午跌幅收窄，渣打(02888)跌1.93%，報178元，友邦(01299)跌1.74%，報87.4元，滙控(00005)跌0.64%，報138.8元；美聯儲減息預期又再受壓，新地(00016)跌2.09%，報135.8元，恒地(00012)跌1.56%，報30.26元，、長實(01113)跌0.67%，報47.72元，、新世界(00017)更瀉3.24%，報8.66元。

科技股亦跌，騰訊(00700)跌2.87%，報490元失守500元關，百度(09888)跌1.1%，報107.4元，美團(03690)跌1.31%，報86.45元，阿里(09988)跌1.83%，報123.2元；網信辦發布直播打賞新規，快手(01024)全日跌1.33%，報44.54元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪。

撰文：經濟通市場組