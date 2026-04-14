14/04/2026 07:41

美伊談判破局，美國總統特朗普（Donald Trump）昨起封鎖霍爾木茲海峽，試圖以極限施壓策略迫伊朗就範，但此舉卻適得其反，令有限度恢復的中東能源供應受阻，推升油價，使全球經濟無一倖免陷入攬炒深淵。

雙方日前在巴基斯坦伊斯蘭堡進行馬拉松談判，伊朗拒絕放棄鈾濃縮活動，鬧得不歡而散。特朗普隨即宣布在本港時間昨晚10時起阻止所有船隻進出海峽，而美軍中央司令部其後指行動只針對進出伊朗港口的船隻，涵蓋波斯灣和阿曼灣的伊朗港口。

自毀海灣秩序，伊挑戰美權威

伊朗在戰爭開打後封鎖海峽，中東石油供應受阻，導致油價飊升，只要商船支付通行費便可獲准安全通過。特朗普在談判前要求伊朗須保障霍爾木茲海峽暢通無阻，但談判後態度卻出現180度轉變，因伊朗已將這條扼住中東石油供應咽喉作為軍事和戰略槓桿，迫使西方不敢介入，讓美國和以色列孤軍作戰。要扭轉這局面，美國便需要運用經濟和軍事手段，奪回伊朗手中的「王牌」。

特朗普自恃美國擁有全世界最強和最龐大海軍的優勢，有能力打通和封鎖海峽，希望藉全面封鎖海峽，既展示美國的肌肉，也藉機向對手極限施壓。通過切斷伊朗的石油出口命脈，摧毀其主要經濟收入來源，迫對方在核問題上讓步，向世人證明海峽控制權不是伊朗說了算，還須看美國臉色。即使這種攬炒式博弈，代價是讓油價進一步攀升，推高通脹，特朗普也在所不惜。

對伊朗而言，退讓換不來和平，投降只是死路一條，只能放手一搏，才能殺出一條生路。既然海峽成了手上重要籌碼，相信伊朗會強硬應對。就算美軍不採取行動，伊朗也會嘗試挑戰美軍封鎖海峽的能力，藉此戳穿美國是紙老虎。雙方博弈隨時讓戰火重燃，令有限度恢復的中東原油供應再度緊張，進一步推高油價，其漣漪效應正衝擊全球經濟，所有國家都難以置身事外。

不過，美國封鎖海峽與其自詡國際警察，維護全球航道自由航行自相矛盾。過去逾大半個世紀，美國向中東產油國提供安全保護傘，換取對方石油以美元作價，用來購買美債和允許美軍駐紮。這套模式雖帶有濃厚霸權色彩，但至少在形式上維持霍爾木茲海峽、馬六甲海峽的暢通，確保全球能源供應穩定。

海灣認清形勢，訪華尋求斡旋

然而，美國對伊朗開戰卻親手破壞海灣秩序，伊朗還以顏色，攻擊美國在海灣的軍事基地之餘，也炸毀海灣諸國產油設施，令一眾交了保護費的海灣盟友安全感崩塌。現在特朗普更下令封鎖海峽，昔日承諾保護海灣諸國能源生命線航行自由的老大哥，如今竟成了破壞者。

阿聯酋王儲哈立德（Sheikh Khaled）在美軍下達封鎖海峽命令的同一天抵達北京，這一微妙的行程安排，已道盡了中東金主們的戰略焦慮與現實選擇。他們開始意識到美國不僅保護不了他們，甚至是製造麻煩的源頭，與其將自身安危完全寄託在戰略混亂、行事不可預測的特朗普身上，倒不如尋找更可靠的中立朋友。相信哈立德此行是尋求中方出手，希望中方發揮影響力，搭建與伊朗對話的橋樑，調解阿聯酋跟伊朗之間的緊張關係，並推動美伊停火，從根源上解決地區安全問題。

巴基斯坦呼籲美伊維持停火並籌備新一輪對話，中國也可發揮幕後斡旋作用，為臨時停火期內創造談判氛圍。邊打邊談或許是現實選擇，維持有限軍事壓力，同時保留談判窗口，避免全面戰爭。

特朗普的封鎖決定，是一場高風險豪賭，高企油價持續反覆波動，令供應鏈成本急劇上升，使剛喘定的全球經濟再次面臨滯脹的嚴峻考驗，是典型的美國放火，全球埋單。受戰局影響的各方正努力透過斡旋化危為機，避免全世界為攬炒付出沉重代價。