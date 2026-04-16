16/04/2026 08:35

要聞盤點

1、美伊戰局迎來轉機，加上美國通脹數據放緩與企業首季業績理想，美股周三（15日）延續強勢。科技股持續領升，帶動納指錄得自2021年以來，連續11個交易日上漲的佳績兼於盤中創下新高；標指更首度突破7000點大關。道指逆市微跌72點或0.15%，報48463點；標指升55點或0.8%，報7022點，盤中最高升至7026。點，成功刷新今年1月28日創下的7002點高位；納指盤中高見24026點，收市大漲376點或1.59%，報24016點。中國金龍指數升52點。日經期貨截至上午7時59分上升87點，日經指數開報58568.5點，無升跌。

2、據報美伊兩國正逐步接近達成一項結束衝突的框架性協議，但在核心議題上的分歧依然顯著，最終能否落實全面協議未知。另外，据報，美國總統特朗普指美國「很有可能」在4月下旬英國國王查爾斯三世訪美前與伊朗達成協議。查爾斯三世及王后卡米拉將於4月27至30日訪美。

3、美國與伊朗據悉考慮將下周二到期停火協議延長兩周，以爭取更多談判時間。白宮新聞秘書指美方尚未正式請求延長，相關報道不實，雙方仍在接觸。伊朗指尚未同意延長，認為美方應履行當前承諾。





4、據報伊朗提議若達成協議以防止衝突重演，將考慮允許船隻自由通過霍爾木茲海峽阿曼一側。





5、聯儲局褐皮書顯示4月初經濟活動持續增長，整體物價漲幅溫和，但各轄區能源及燃料成本大幅上升，價格壓力正擴散至能源以外領域。





6、黎巴嫩真主黨同意停火，但不接受2024年黎以停火協議後黎方履約而以方逃避責任局面重演。以色列總理內塔尼亞胡指以色列已準備好與伊朗再次衝突，將繼續針對黎巴嫩真主黨軍事行動，同時與黎巴嫩談判。





7、特朗普暗示不會放棄對聯儲局主席鮑威爾調查，若後者不及時卸任將解職。參議院多數黨領袖圖恩指結束調查符合各方最佳利益。





8、2月外國持有美國國債規模創紀錄，增幅為一年最大，不過中國持倉下降；國際貨幣基金組織警告華府發債擴大令美債失去安全溢價，並推高全球借貸成本。





9、美國財政部據報要求私募信貸公司披露商業模式更多信息，但財長貝森特指目前未顯示存在系統性問題。





10、中國今日公布首季GDP等數據。受供給端提振，首季GDP增速有望回升，但消費或仍疲弱，3月零售增速料放緩。





11、中國人民銀行及國家外匯管理局聯合發布通知，上調境內銀行境外貸款槓桿率。外商獨資及中外合資銀行由0.5升至1.5，進出口銀行由3升至3.5。





12、中國3月銀行售匯及代客涉外支出額均創紀錄新高。





13、中國國務院要求加大項目審批及融資審查力度，防範地方政府債務風險。





14、標普報告指若中東戰事持久，亞太銀行業將面臨嚴峻考驗，未來兩年信貸損失或增約1800億美元（約1.4萬億港元）。





15、日本財務大臣指與美國財長就外匯問題充分討論，準備必要時對匯率採取果斷行動。日圓收窄跌幅，此類措辭以往通常暗示干預匯市支撐日圓。





16、知情人士指歐洲央行決策者傾向本月維持利率不變，觀望伊朗戰爭影響。德國央行行長指不能排除4月加息可能性。

焦點股

寧德時代(3750)

- 首季盈利207億人幣升49%，收入升53%

- 擬註冊資本300億人幣設子公司，投資運營新能源礦產

- 正尋求美國取消中國軍事企業認定，高管至少兩次赴美游說

光伏股：信義光能(00968)、協鑫科技(03800)、福萊特玻璃(06865)

- 據報中國考慮限制向美國出口太陽能製造設備

智駕概念股：黑芝麻智能(02533)、地平線機器人-W(09660)、佑駕創新(02431)

- 特斯拉據稱完成AI5自動駕駛晶片研發

藍思科技(06613)

- 首季盈轉虧1.5億人幣，收入跌17%

衍生(06893)

- 主席兼行政總裁彭少衍被刑事拘留調查，妻子暫任主席

中金公司(03908)

- 料首季盈利最多39億人幣，增加90%

康諾亞(02162)

- 康諾亞(02162)售OM股權套現2.5億美元，另有望收里程碑付款7000萬美元

龍蟠科技(02465)

- 料首季虧轉賺最多2.5億人幣，收入升最多1.3倍

鍋圈(02517)

- 控股股東減持4.74%股份套現約4.7億元，承諾禁售半年

思格新能(06656)

- 超購1101倍一手中籤率2%，今日掛牌暗盤先升78%

油金報價

紐約期油下跌0.54%，報90.80美元/桶

布蘭特期油下跌0.30%，報94.62美元/桶

黃金現貨上升0.80%，報4828.93美元/盎司

黃金期貨上升0.55%，報4850.21美元/盎司