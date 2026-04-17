17/04/2026 07:52

內地首季GDP實現開門紅，按年增長5%，勝預期。惟美伊戰爭引發的能源危機，對內地經濟衝擊尚未全面浮現，成了第二季以至全年經濟運行的變數，內地為能源多元化早作好布局，能源新局反而為內地經濟帶來新機遇。

「新三樣」需求殷，成出口新引擎

經濟開局良好，主因是強勁出口拉動經濟增長。以美元計價，首季出口增長14.7%，進口增長22.7%，進口加速反映內需日暖。機電產品出口增18.3%，「新三樣」（電動汽車、鋰電池、風電設備）出口分別大增77.5%、50.4%和45.2%，正是新質生產力轉化為國際競爭力的生動例證。

其次，投資回暖。首季固定資產投資錄得1.7%增長，扭轉去年全年下跌3.8%趨勢，若剔除房地產開發投資，增速更達4.8%，顯示製造業和基礎設施投資支撐有力，抵銷了房地產投資下行壓力。至於首季消費按年增長2.4%，雖比去年第四季加快0.7個百分點，但若只看3月消費僅增長1.7%，比1至2月的2.8%下滑1.1個百分點，反映內需仍疲軟。

首季經濟增長勢頭強勁，能否延續有待觀察，因美伊戰爭引發能源危機的溢出效應尚未全面浮現。油價飊升引發的輸入型通脹風險正逐步顯現，3月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上升0.5%，扭轉連跌41個月的通縮，而PPI轉正後可能加速向消費者物價指數（CPI）傳導。高油價推高製造業成本，壓制了全球需求，對以出口為導向的內地製造業構成嚴峻挑戰。企業利潤受成本擠壓，減少投資，使就業情況惡化，民眾更不願消費，這些因素疊加可能令第二季GDP增速回落。

然而，高油價是雙面刃，既推升進口成本，同時也成為全球新能源轉型的強力催化劑。為確保能源安全，歐洲和亞洲各國正審視能源結構，著眼發展太陽能和風電的投資，以及認真考慮轉用新能源車。

內地早在20多年前做好布局，一方面對能源進口多元化，構建海陸管道，另方面大力發展太陽、風能、水力發電和核電，以及開發新能源車。多年深耕終取得成果，現在憑藉佔據全球逾7成的新能源產能，加上性價比高，吸引一帶一路沿線國家轉買新能源產品。

這可反映在內地3月「新三樣」產品出口大增，其中新能源車出口多達約35萬輛，按年增長140%，創歷史新高。高油價未必一定拖累內地出口，反而強化內地在全球綠色供應鏈中的領跑地位，成為全年外貿貢獻穩定支撐。

外遊計劃受阻，倒逼境內消費

高油價也可能為內地創造消費場景。航空燃油成本飈升導致全球多家航空公司大削航班，影響內地消費者五一黃金周的出境遊計劃，被迫調整行程，轉向國內遊，刺激住宿、餐飲與文娛消費，有望為疲弱內需注入短期新動能。若內地旅業能抓住這次機遇，早作好接待大量旅客湧現的準備，提升服務品質與消費體驗，避免出現亂漲價、景區擁堵髒亂情況，那麼短期的「倒逼」完全有機會轉化為長期的消費習慣重塑，讓內需這駕馬車跑得更穩。

若美伊衝突長期化，油價高位徘徊，全球滯脹風險外溢，出口與消費壓力將加大，但與全球其他主要經濟體相比，內地手中仍握有幾張關鍵的「安全牌」。首先是中國有龐大戰略儲備，加上可從俄羅斯和中亞多國補充原油和天然氣，使其在應對中東斷供風險時，比歐洲或日韓更具迴旋空間。

此外，一旦外部衝擊加劇，決策層的政策工具箱仍有充足工具，包括透過進一步降準減息、加碼促消費政策、樓市止跌企穩措施持續推行，對內需進行托底。內地經濟最大底氣是有着完整產業鏈，加上企業創新不懈，持續在新能源技術上攻關，轉化為可持續的高質量發展動力。主動辦好自己的事情，就是對外部衝擊的最好應對。