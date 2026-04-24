24/04/2026 07:46

美日韓股市無視中東地緣衝突，在AI概念加持下屢創新高。這是市場對美伊衝突終將平息預期的押注、AI類股份的估值飊升及業績亮麗等樂觀情緒驅動，但外圍局勢反覆多變，結構性風險攀升，股市將面臨更激烈調整風險。

美伊暫時停火延長，納指周三再創收高，收報24657點，日經指數昨曾升穿6萬點關口，其後回落，而韓股再創新高，收報6475點。

營造「油股脫勾」，為獨角獸造勢

中東石油供應持續受阻，油價急升本應是不利股市，但美日韓股市強勁表現，本質是一場精緻的預期交易。投資者普遍假設美伊談判最終在利益交換下偃旗息鼓，當前對峙僵局，只不過是談判桌前最後的膽小鬼博弈。

在市場情緒回穩後，已公布業績的標普500成份股中，81%公司盈利超預期，特別是與AI相關的企業。科技巨頭爭相鋪設的算力基建，為芯片供應鏈提供了真實的訂單支撐，令專門生產AI存儲芯片的南韓SK海力士首季業績利潤按年增4倍，而三星電子股價今年累升87%。這種看得見的業績增長，讓投資者甘願忽視地緣政治風險，高追高估值的AI概念股。

此外，AI股再次成為追捧對象，不排除是華爾街大鱷和風投資金刻意營造「油股脫勾」的敘事氛圍，為準備尋求上市的三隻獨角獸：SpaceX、OpenAI和Anthropic造勢，因能源危機若持續引發全面避險情緒，不但影響獨角獸定價，還挫傷投資者認購意慾。只要維持到科技股高估值，OpenAI的天價估值才顯得便宜或合理。

然而，AI盛宴背後卻隱藏了暗礁，最關鍵的瓶頸是電力。美國AI專注於堆疊數據中心的算力，算力可以無縫擴容，但電力卻無法雲端調度。數據中心用電需求正呈幾何級數暴增，可是美國電力網面臨老化和變壓器短缺問題。摩根士丹利預警，美國到2028年出現44吉瓦電力缺口，相當於44座大型核電廠的發電量。這導致有近4成新建數據中心項目因為供電不足而被迫延期。

如果說美國的問題是電網鋪設得太慢，那麼日本與南韓的困境則是電費太貴與來源不穩。日韓正全力押注AI芯片製作，但芯片製作是涉及先進精密製程，而且極度耗電。

台積電熊本廠與三星龍仁聚落，每一片晶圓的光刻與蝕刻，都是用天文數字的千瓦時堆砌而成。然而，日本及南韓卻高度依賴中東石油進口，高油價帶來的輸入性通脹，正侵蝕兩國半導體產業的毛利率。

談判倘若破局，股市調整難免

南韓工業電價過去4年飊漲76%，連三星與SK海力士也埋怨電價飊升帶來沉重負擔。日本雖重啟核電，但民間疑慮與電網限制仍讓供電緊張。AI浪潮推升了芯片需求與股價，但製造芯片所需的能源成本，卻正在反噬芯片企業的長期競爭力。

市場押注在美伊衝突將化解的預期，一旦美伊談判破局，戰火重燃，股市將面臨遠比當前定價更為劇烈的調整風險。當前美股升市高度集中在少數科技股巨頭身上，而投資者給予高估值是憧憬AI股所帶來的夢想溢價，一旦投資者覺得不值這麼高估值，之前過分擁擠市場便可能出現恐慌性出逃拋售，導致股價和股市急挫。

戰火一旦重燃，油價可能急升至120美元以上，將全面觸發輸入性通脹，對日韓芯片製作造成重挫，因電價上升，而且氦氣和溴是製作高端芯片不可替代的關鍵材料，供應主要來自中東，兩大關鍵材料若出現斷供，都可導致芯片生產線停擺。

當下股市創新高的榮景，本質上是一場由資金堆疊而成的敘事繁榮，猶如建在流沙上的堡壘，缺乏堅實基石，一旦美伊停火破裂，沙堡隨時轟然崩塌。