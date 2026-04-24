24/04/2026 09:04

受巨企業績疲弱及中東戰局風險夾擊，美股三大指數周四（23日）全線收低，其中軟件板塊成為暴跌重災區，拖累納指下挫逾200點。

標指早段一度攀升至7147.78點，納指曾高見24664點，兩者均創下盤中歷史新高，但隨後沽壓湧現並倒跌收場。

道指收市跌179.71點，或0.36%，報49310.32點；標指跌29.5點，或0.41%，報7108.4點；納指跌219.06點，或0.89%，報24438.5點。

在美伊談判上，據報伊朗革命衛隊已強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，此舉導致德黑蘭首席談判代表、國會議長卡利巴夫辭職，令雙方未來的談判進程更添阻力。

IBM(US.IBM)第一季營收達159億美元，按年增長9%，但剔除匯率影響後的諮詢業務僅微增1%，引發市場對其傳統業務前景的擔憂，股價急挫8.3%。

ServiceNow(US.NOW)指出美伊衝突拖累收入，觸發該股單日暴瀉逾17%。Adobe(US.ADBE)股價大跌6.6%。

其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.6%，英偉達(US.NVDA)跌1.4%，Meta(US.META)跌2.3%，微軟(US.MSFT)跌近4%。

國際油價顯著上升

國際油價錄得顯著升幅，紐約期油及布蘭特期油雙雙上漲超過3%，其中布蘭特期油站穩100美元大關。紐約期油漲幅達3.7%，報每桶96.46美元。倫敦布蘭特期油亦升3.6美元，報每桶105.64美元，升幅為3.48%。

國際金價持續受壓。現貨黃金及紐約期金雙雙錄得跌幅，其中現貨金下跌0.8%，報每盎司4701美元；紐約期金則下跌0.8%，報每盎司4713美元。

美匯指數延續反彈走勢，日內報98.79，升約0.2%。美元兌日圓走勢反覆，再度逼近160的敏感心理關口，日內報159.67，升約0.1%。歐元兌美元匯價持穩於1.17水平附近，報1.1686，跌0.17。

撰文：經濟通國金組