26/04/2026 10:55

美聯儲局本月底議息會議，市場料維持利率不變，本地銀行為了鎖定資金，紛紛加存息搶客，當中工銀亞洲新客戶3個月港元定存由2.88厘加至3.88厘，存款額由1000元至10萬元，適用於合資格新客戶於透過手機銀行「e開戶」開立該行綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款。

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另外，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上於分行辦理，98天及188天存款期，由2.38厘加至2.48厘。

平安數字銀行低門檻一個月享8厘

平安數字銀行早前調高12個月年利率後，轉搶短期資金。由即日起至今年4月30日推廣期間，該行全新個人合資格客戶使用推薦碼【PR01】開立平安數字銀行個人儲蓄存款帳戶，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬港元可享達8厘年利率，同時開戶首30日內，首5萬港元活期存款亦可享8厘存款年利率。

象象銀行9個月加至2.6厘，屬全城最高

WeLab Bank推出新優惠，由即日起，所有客戶可選擇以下定期存款方案，最低存款額低至10元，並同時適用於新資金及現有資金，當中108天港元定期存款2.35厘，80天2.3厘。

另外，天星銀行改名為「象象銀行」，12個月年利率雖減至2.65厘，但9個月存期加至2.6厘，屬全城最高。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組