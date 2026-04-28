27/04/2026 10:42

投資賺錢對很多人來說是一件難事，即使對經濟基本面十分了解，同時亦掌握了一定的投資技巧，但也許只能為你帶來不穩定的利潤，要將金融市場變成閣下的「提款機」，即達到長期獲利的效果，投資者究竟還需要甚麼技術？《經濟通》在4月初為Eric Lau（劉栢言）舉辦了一場粉絲見面會，同時再次請來華泰金控股權衍生品部上市產品銷售主管溫蕎菲（Chelsea）擔任嘉賓主持。

信念為投資成敗關鍵因素

Eric來頭不小，他曾在多個黃金及股票交易大賽奪得冠軍，但金市與股市的性質完全不同，足見Eric的交易方法可應用在金融市場的不同資產類別，覆蓋面廣。

Eric的投資核心理念源自他的「投資十步曲」，除此之外，Eric認為「信念」是最重要的。一旦形成了錯誤的“信念”，其必引致負面的交易結果。例如，一般投資者常有一種想法——股價已跌了很多，應該可以買了！但正所謂「低處未算低」，股價即使由最高位跌了五成，未來仍有可能再跌五成。故在開始投資之前，必須先了解自己的投資信念為何，應否繼續堅持，還是有更好的選擇？

拒絕承認虧損不可取

此外，一般投資者都希望不用花時間去學習，「攞貼士」就可以賺錢。Eric認為，每個投資者都是根據自己的信念去行事，只有多數投資者擁有相同信念，並能左右市場價格時才有效果。

另一方面，投資者通常認為勝率高才能賺錢，但實際卻未必如此。例如一個常在外匯市場被採用的「馬丁策略」——在達到一定升幅或跌幅時仍然逆向加碼，而非止蝕，其勝率高達90至98%。然而，一旦遇上單邊市，隨時令獲利全數歸零。信納這個策略的投資者實際上是拒絕接受虧損，但虧損屬於交易成本，是無可避免的。Eric坦言，他的交易勝率最高只有65%，即平均只有五成，但他能把握最佳獲利機會，才提高了勝率。

選擇股份宜配合個人需求

至於其「投資十步曲」，第一步是找尋趨勢—宏觀趨勢及交易產品的圖表趨勢，甚至是查閱Google Trend，都可以找到現在市場的熱門趨勢是甚麼，從中找到賺錢機會。第二是「周期」，例如人的情緒周期又或一家上市公司的盛衰周期，年輕的投資者多會關注升幅較大、處於周期初階的股份，但年長者則多鍾情於已過了增長高峰，但派息高的公司，故處於不同週期的上市公司適應不同投資者的需求。而公司股價處於甚麼階段，則可透過圖表走勢去「確認」。

走勢確認後就可制定策略——例如等待突破關鍵阻力位後出現調整，就是買入時機，屆時可根據技術指標去確認。Eric根據自己的經驗，如在入市後即有利潤，其策略多數是對的，相反，其入市策略很可能是錯誤的。風險回報亦是重要一環，即是通過計算潛在風險與預期回報去達到贏多輸少的結果。

利用調整介入大幅提高利潤

第六是「概率」。在投資世界，基本上不會出現常態分佈，大尾事件卻時常發生，需格外留意風險管理。其後就是決定採取甚麼工具，以及必須做好資金管理，例如設定止蝕比例；而在心理上應接受虧損，有時甚至是連續虧損都是無可避免的。在操作技巧上，常見的手法是低買高沽，但若在明顯的趨勢市，在階段性高位沽貨後，待回調時再趁低買入，可將利潤大幅增加。

油價高企刺激新能源汽車出口

針對目前美伊局勢發展令油價持續波動，據Chelsea觀察，不少資金在100美元水平開淡倉，80美元則開好倉。Eric根據歷史情況去判斷，原以為美伊戰事會持續較長時間，並預料120美元並非紐油的頂部，但目前中東局勢發展漸趨緩和，伊朗亦願意談判。雖然油股表現較強，但專業投資者參與交易較多的油價卻仍處於相對高位，反映專業投資者對美伊短期內達成協議的機會未有過分樂觀。Chelsea亦指出，市場預期原油供應到今年底才有機會恢復正常。華泰國際輪證亦提供了中石油（00857）及中海油（00883）的相關窩輪供投資者選擇。

另外，油價高企刺激了中國新能源汽車的海內外銷量，亦帶動電車股成為近期港股表現最好板塊之一。Chelsea指出，內地3月份新能源汽車出口按年增加了1.4倍，其中比亞迪（01211）、吉利（00175）及上市約半年的奇瑞汽車（09973）位列前三。比亞迪在3月推了新的刀片電池及時充技術，只需9分鐘就可充滿電，在技術上處於領先地位，惟目前比亞迪股價升幅未趕上吉利與奇瑞。華泰國際輪證亦有比亞迪的窩輪和牛熊證可供選擇。

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