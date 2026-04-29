29/04/2026 08:41

美股三大指數周二（28日）下跌，主要受OpenAI增長放緩消息觸發的科技股拋售潮所拖累，且美伊談判僵局持續，阿聯酋宣布退出OPEC，大幅推高國際原油價格。

道指收市微跌25.86點，或0.05%，報49141.93點；受惠於傳統消費藍籌股的強勁業績支撐，其跌幅顯著收窄。納指下挫223.3點，或0.9%，報24663.8點；主要受累於AI概念股的集體回調。標指跌35.11點，或0.49%，報7138.8點。

受OpenAI利淡消息牽連，與其有深度合約綁定的雲端服務供應商及晶片製造商股價集體受壓。CoreWeave(US.CRWV)大跌5.8%，甲骨文(US.ORCL)跌4.1%，AMD(US.AMD)挫3.4%，英偉達(US.NVDA)則跌1.6%。

與科技板塊的頹勢形成強烈對比，消費品巨企可口可樂(US.KO)股價逆市收高3.9%。該公司2026年第一季度淨營收按年增長12%至124.7億美元，優於分析師預期。

美國總統特朗普對伊朗提出的開放霍爾木茲海峽提議感到不滿，雙方談判陷入僵局促使原油市場風險溢價再次飆升。

同日，阿聯酋突然發布聲明，宣布將於5月1日起退出OPEC及OPEC+機制，結束長達59年的成員國身份。阿聯酋強調此舉旨在配合國家經濟願景，未來將突破配額限制並逐步提高石油產能以滿足市場需求。

阿聯酋退群推高油價

相關消息推動國際油價攀升，紐約期油漲幅擴大至約4%，價格曾高見每桶101.85美元。布蘭特期油延續強勢，日內升2.8%，報每桶104.55美元。

國際金價承壓，現貨金單日跌1.8%，至每盎司4596美元水平。紐約期金同樣受壓，跌幅亦達1.8%，報4606美元。現貨白銀跟隨大市急瀉，單日跌逾3%，報每盎司73.23美元。

美匯指數呈窄幅震盪，日內微升約0.1%，報98.66。美元兌日圓匯率一度攀升至159.78水平，日內報159.67，微升約0.16%。歐元兌美元日內微跌0.1%至1.1708。

撰文：經濟通國金組