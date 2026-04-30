30/04/2026 08:43

聯儲局周三（29日）決定維持利率不變，在中東戰事持續的情況下釋出鷹派訊息。

道指收市跌280.12點，或0.57%，報48861.81點；標指跌2.85點，或0.04%，報7135.95點；納指升9.44點，或0.04%，報24673.24點。

道指相對受壓，反映市場對傳統經濟周期股仍抱持審慎態度；納指及標指則繼續受大型科技股支持，但在微軟(US.MSFT)、Alphabet(US.GOGL)、亞馬遜(US.AMZN)及Meta(US.META)公布業績前，資金取態明顯轉為保守。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.9%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟跌1.1%，谷歌(US.GOOG)跌0.1%，亞馬遜升1.3%。

油價顯著上揚

商品市場方面，美伊談判再陷僵局，霍爾木茲海峽通行持續受阻，市場憂慮一旦航運受限時間拉長，能源價格將進一步推高全球通脹壓力。國際油價顯著上揚，紐約期油大幅飆升8%，報每桶108美元，而布蘭特期油亦錄得6.4%的顯著升幅，報每桶111.31美元。

國際金價延續調整，現貨金報每盎司4544美元，跌1.1%，盤中曾低見4510美元；紐約期金報4554美元，跌1.1%。

美匯指數維持在98.6至99區間窄幅上落，微升約0.3%，報98.95。美元兌日圓升穿160心理關口，報160.33，升0.4%。歐元兌美元走勢偏軟，匯率在1.166至1.172區間窄幅上落，日內報約1.1675，跌約0.3%。

撰文：經濟通國金組