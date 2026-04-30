30/04/2026 09:20

美國聯儲局一如預期維持利率不變，連續第三次議息按兵不動；同時美國參議院銀行委員會已通過沃什的聯儲局主席提名，隨後將交由全院表決。另外，美國總統特朗普據報已指示延長對伊港口封鎖，直至伊朗明確表明徹底放棄核武。

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市場對美國貨幣政策及美伊局勢進一步觀望，隔晚三大指數個別發展：道指跌280點報48861，納指升9點報24673，標普跌2點報7135。晶片股集體反彈，費城半導體指數升2.35％。

*ADR全面跑輸港股*

中概股走勢偏軟：阿里巴巴跌0.32％報130.43美元，拼多多升0.39％報97.67美元，京東跌0.10％報29.70美元，百度跌3.78％報121.01美元，金山雲跌3.37％報14.89美元，萬國數據跌0.65％報41.54美元，理想跌0.17％報17.75美元，蔚來升0.47％報6.39美元，小鵬跌1.80％報15.86美元，小馬智行跌6.46％報9.56美元。

ADR造價較港股收低；騰訊(00700)ADR較港股低1.43％，折合472.3港元；小米(01810)ADR較港股低1.35％，折合29.7港元；美團(03690)ADR較港股低2.73％，折合80.9港元；友邦(01299)ADR較港股低1.40％，折合83.8港元；滙控(00005)ADR較港股低0.75％，折合139.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.76％，折合416.6港元。

*鷹派三票反對警示沃什，港股觀望變化料先回吐*

隔晚恒指夜期跌211報25729，較現貨低水383點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25895，跌181點，較恒指現貨低水217點，恒指料跟隨低開約200點。

隔晚油價急升，但美股方面似乎開始剝離油價高企的影響。而另一方面市場更為關注美國聯儲局人事與貨幣政策的發展，儘管聯儲局維持利率不變，但FOMC票委間的異議卻是逾30年來最多，除了理事米蘭一貫支持減息外，另外亦有三名聯儲行長反對在聲明中加入寬鬆訊號。摩根大通資產管理投資長Bob Michele分析，此舉為聯儲局內對即將上任的新主席沃什的暗示，要他做好心理準備聯儲行長等票委「隨時可能提出異議」。

此外即將卸任主席的鮑威爾貫徹「鮑拗頸」作風，打破慣例決定在卸任後不辭職，繼續擔任聯儲局理事，與上述聯儲行長的異議舉動均被視為對沃什的下馬威。鮑威爾未有預告會留任理事直至何時，但他的理事任期將在2028年完結。因聯儲局理事包括主席在內限定在七人，如鮑威爾留任，沃什要加入理事，則要使用原先任期已屆滿的米蘭的位置，由他退任後留出空缺讓沃什加入。

市場預期聯儲局未來貨幣政策將趨向中立及偏鷹方向，亦為隔晚港股指數預測標的波動主因。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指反彈後牛倉大多獲利了結，淨減1485張對應期指張數，較貼價區域內小幅增加街貨但不算多，目前恒指牛證最重貨區仍位於25500至25599，距離現貨價仍有約500至600點距離，足以預留空間反映今日利淡因素，預計今日仍會守穩25500。

撰文：經濟通市場組