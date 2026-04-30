30/04/2026 13:37

美國聯儲局一如預期維持利率不變，連續第三次議息按兵不動；同時美國參議院銀行委員會已通過沃什的美聯儲局主席提名，隨後將交由全院表決。另外，美國總統特朗普據報已指示延長對伊港口封鎖，直至伊朗明確表明徹底放棄核武。恒生指數半日報25790，跌321點或1.2%，失守50天線（約25836）及20天線（約25859），主板成交近1566億元。恒生中國企業指數報8693，跌112點或1.3%。恒生科技指數報4862，跌47點或1%。

郭家耀：港股缺主題故弱勢

美國聯儲局一如預期維持利率不變，連續第三次議息按兵不動，但議息結果下暗藏各種轉舵訊號：在沃什的聯儲局主席提名獲得參議院銀行委員會通過之際，有三名美聯儲行長反對在會後聲明中加入寬鬆訊號，除了顯示出FOMC票委對未來通脹憂慮上升，同時也是票委向沃什表明立場的暗示，加之鮑威爾打破慣例在卸任主席後選擇留任理事，被視為對沃什的下馬威。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，油價升幅對美股影響比較輕微，個別重點股公布財報後盤後價都有好表現。相對上港股缺乏市場熱炒主題股份，變相在同一利淡因素下，港股便無能力抵銷利淡，造成易跌難升走勢。

油價120美元料促美伊妥協

對於美聯儲局內的變化，郭家耀坦言鴿派大有走向沒落之勢，特朗普減息的如意算盤難以打響，而近日美國長期債息上升，都反映充市場對減息期望逐步減少。不過他認為即使鷹派抬頭，短期內美聯儲局都未至於會轉向加息，如加息預期上升，對大市而言一定是重大打擊。至於最為影響通脹與息口變化預期的油價，郭家耀不否認有上升趨勢，但預期因美伊雙方都不願情況過度惡化，故料油價最多升至120美元，之後將有好消息出現讓油價回落。

就上述因素之下，儘管不利因素偏多，但郭家耀認為港股下跌空間不多，始終較多股份第一季表現不錯，包括最新公布的內銀股，都支撐港股逢低時的資金買入意欲，如非出現油價急升或其他戰事因素，恒指初步估計250天線（約25435）等關鍵水平有望守穩。不過他補充，如今市場熱炒的硬體類股份港股較少標的，即使港股跌至關鍵支持水平，資金都寧願向外尋找更多潛在升幅機會。

長飛光纖50倍PE，專家稱擔得起

長飛光纖光纜(06869)公布今年首季盈利大增2.2倍至4.95億元人民幣，收入增28%至37億元人民幣，收入和毛利率較去年同期增加。乘光通信炒作熱潮，長飛光纖股價今年起暴升，全年至今高見259.4元，年至今最多曾暴升四倍。今早（30日）績後股價明顯散水，半日跌超過一成，更跌穿20天線（約216.3元）。郭家耀表明目前長飛光纖強勢應否高追，取決於是否相信光通信板塊仍會受惠AI資本開支上升趨勢。他指，大如英偉達都曾經出現股價強勢過後績後散水走勢，假設資本開支預期持續，目前長飛光纖股價回落也可以視為技術調整而已。

郭家耀指，目前機構對AI資本開支預期維持樂觀，雖然目前長飛光纖預期市盈率已達50倍，但在業績大幅增長與及行業發展下，股份絕對擔得起高市盈率，後續盈利進一步向上，亦可望降低預期市盈率。至於部署方面，他指溢價高股份走勢都會傾向波動，不過現價約200元水平為早前橫行區，無持貨者可以先落第一注，如以後有機會回落至50天線約180元水平則可再溝貨。

撰文：經濟通通訊社市場組