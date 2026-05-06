06/05/2026 07:39

本港首季本地生產總值（GDP）按年增長5.9%，創近5年最強勁季度表現。乍看這是一張亮麗成績表，但背後卻是兩種截然不同的生活體感，並存在暗湧。當局須繼續深耕經濟轉型，讓增長暖流均勻流淌至每個階層。

AI轉口助增長，折射K型復甦

港府明確指出，首季增長強勁，主要受惠於AI相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。首季貨品出口按年上升23.8%，以貨值計更飊升32%，其中「電動機械、儀器和用具及零件」上升逾40%，「通訊、錄音及音響設備和儀器」更上升超過63%。訪港旅客超過1,430萬人次，按年增長17%。

數字無疑亮眼，但增長背後隱藏結構性挑戰。香港作為主要轉口港，AI相關出口多屬中間貿易，附加值相對有限。相比之下，台灣首季GDP勁升13.69%，創39年來新高，主要得益於上游半導體及AI芯片製造優勢；南韓亦受惠記憶體出口，但增速明顯低於台灣；至於內地首季GDP增長5%，AI相關產品出口增速達40.2%。

香港在全球AI供應鏈中扮演貿易及金融中介角色，雖然間接受惠，但遠遠不及核心製造環節所獲取的高附加值。這反映香港經濟呈現「K型」復甦：K型上行線代表金融、科技及出口相關行業蓬勃發展，重返高速軌道，而下行線則代表傳統零售、餐飲及中小企，承受消費模式改變、營運成本高企的壓力，形成下沉的一端。

第二季能否保持高速增長存在隱憂。首先，2月底爆發的美伊戰事，導致霍爾木茲海峽被封鎖，中東石油供應和航運受阻，推高油價，並提升物流成本，帶來輸入型通脹，而這些衝擊在首季尚未浮現，航運及物流成本上升的滯後效應將於第二季出口數據反映出來。疊加去年第二季基數較高，今季GDP增速勢將放緩，5.9%增長可能是今年頂位。

雖然航空燃油附加費上升可能抑制長途旅客來港意慾，但訪港旅客近8成是內地旅客，高鐵出行幾乎不受油價影響，疊加首季本地固定投資大增17.7%，反映企業及市場信心改善，有望部分抵銷了高油價對香港經濟衝擊。

基層掌AI技能，感受增長紅利

不過，經濟放緩所帶來的陣痛，往往最先、也最猛烈地壓在K型下行線的基層身上。3月份綜合消費物價指數按年升1.7%，看似溫和，但交通費與能源價格升幅達3.9%，基本食品價格亦預期在下半年加速上漲。對基層家庭來說，每日通勤、買餸、交電費的壓力卻實實在在地侵蝕生活質素。若高油價持續，中小企結業潮與失業率回升的風險不容輕視，近月已有中小型零售商及食肆因成本壓力而縮減規模或停業。

香港正處於關鍵轉型窗口。全球AI熱潮提供歷史性機遇，但成功與否取決於執行深度。短期政府需密切監察中東局勢及油價波動，早前推出柴油補貼，紓緩運輸業界營運困難。中期則推動AI賦能各行各業，助傳統中小企數碼轉型，推行全民AI培訓，並與行業認證掛勾，協助基層如何使用AI來提升技能，讓其看得見轉型和向上流動的路徑。長遠要加速北部都會區、河套及新田科技城建設，培育高端製造及創新產業，為本地工人創造更多就業和向上流動的機會。這些措施若能有效落地，將逐步縮窄K型差距，讓低下層感受到經濟增長的實在好處。

香港經濟已展現強勁復甦勢頭，未來數季雖有逆風，但只要當局能盡快推動經濟轉型，實現可持續及包容增長，讓不同階層分享增長紅利。唯有如此，經濟韌性才能轉化為持久競爭力，市民才能真正感受到復甦溫度。