07/05/2026 08:53

要聞盤點

1、美股周三（6日）呈現強勁升勢，受中東戰事顯著降溫，大市投資氣氛轉趨熾熱。道指收市升逾600點，盤中一度重上5萬點關口，而納指與標指更雙雙再創盤中及收市新高。道指收市升612點，或1.24%，報49910點；標指升105.9點，或1.46%，報7365點；納指升512.82點，或2.02%，報25838.94點。盤中交投活躍，標指與納指最高曾分別觸及7369.22點及25850.19點，齊創盤中歷史高位。中國金龍指數升238點。日經指數開報61940.50點，升0.13%。





2、美國總統特朗普表示，美國與伊朗在過去24小時內的對話非常富有成效，預期雙方極有可能在下周訪華前達成協議，他透露，伊朗已同意不擁有核武器。不過，特朗普同日亦發出嚴厲警告，指出若伊朗最終拒絕接受和平協議，將面臨顯著升級的軍事轟炸。





3、據《Axios》引述消息人士指出，美國與伊朗正接近達成一項旨在解決衝突的初步協議，當中包括伊朗暫停鈾濃縮活動。伊朗外交部亦證實，正評估美方提出的方案，據悉伊朗將在未來兩天內通過巴基斯坦作出回應，國際油價急挫約6%。





4、據最新公布的4月份美國ADP「小非農」就業報告，期內整體就業人數錄得10.9萬人的增長，創下自去年1月以來的最大單月增幅。此數據大幅高於市場原先預期的9.9萬人，但低於《彭博》預期的12萬人。





5、美軍中央司令部證實，美軍於周三在阿曼灣開火，擊毀一艘試圖突破封鎖線的伊朗籍運油輪之方向舵，使其失去航行能力。美方強調，針對伊朗港口的封鎖措施依然全面生效。





6、芝加哥聯儲行長警告不應因為生產率提速就下意識降息，暗示當前央行面臨的更主要問題很可能是通脹過高。





7、美國財政部公布最新季度再融資聲明，宣布下周將維持發售1250億美元的中長期國債，規模與前幾個季度持平，預計「至少未來幾個季度」保持名義中期國債和長期國債發行規模不變。





8、美國貿易代表稱，特朗普下周將與中國國家主席習近平討論中國購買伊朗石油的問題。





9、本港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，較2025年同月上升12.8%，超出預期的9.4%。與2025年同期比較，2026年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.1%。