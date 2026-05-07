07/05/2026 09:20

美國政治新聞網站《Axios》報道，美國與伊朗已接近達成一份「一頁式」的諒解備忘錄，隨後伊朗外交部更證實官方正評估美方提出的解決方案。消息傳出後市場情緒急漲，油價急挫，紐約期油跌穿100美元水平。美股急升，道指正式脫離修正區間升612點或1.24％報49910，納指升512點或2.03％報25838，標普升105點或1.46％報7365。晶片股繼續飆升，費城半導體指數升近4.5％。

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*金龍指數飆逾3%，中概與ADR齊造好*

納斯達克中國金龍指數升3.5％，中概股全線造好，僅車股跑輸；阿里巴巴升6.94％報141.44美元，拼多多升5.75％報102.31美元，京東升3.40％報30.69美元，百度大升11.37％報140.59美元，萬國數據升2.24％報46.01美元，金山雲升8.41％報16.63美元，理想逆市跌0.34％報17.72美元，蔚來平收報5.90美元，小鵬升0.70％報15.93美元，攜程升3.91％報54.45美元，貝殼升3.64％報18.79美元，富途升6.86％報168.00美元。

ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.87％，折合476.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.93％，折合31.4港元；美團(03690)ADR較港股高2.08％，折合84.2港元；友邦(01299)ADR較港股高1.52％，折合88.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.93％，折合143.2港元；港交所(00388)ADR較港股高1.35％，折合426.9港元。

*伊朗官方證實加大利好訊號，日股港股追升跑贏韓股台股*

美伊諒解備忘錄消息與過去不同，在美媒公布後也獲得伊朗官方確認，加大市場可信程度。隨後《彭博》等媒體報道，伊朗將在未來48小時內表態是否接受諒解備忘錄；據報道引述消息人士指，備忘錄內容包括美方逐步解除制裁，伊方亦須暫停鈾濃縮活動，之後雙方將展開核協議談判，如之後無法達成協議，兩方讓步亦可被撤回。美國總統特朗普表明，如伊朗接受備忘錄則美方會終止軍事行動並解除霍爾木茲海峽封鎖，反之會重啟轟炸行動，令未來48小時對全球政經金融非常關鍵。

市場開始反映利好因素，日股黃金周過後復市追升，現升超過4%；反之韓股及台股大升過後，今早高開過後明顯回軟，台股升約1％，韓股高開2％後倒跌逾1％。昨晚恒指夜期升293點報26423，較現貨高水209點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26541，升333點，較恒指現貨高水327點，恒指料跟隨高開327點。

港股過去幾日內持續跑市區內股市，在美伊利好出台後，與日股一樣追升亦符合預期。參考恒指牛熊證街貨分布，上日升市後牛倉淨減704張對應期指張數，反映牛友有所收斂，減低反殺誘因；反之熊倉趁升市加大部署，其中最多新增及最重貨區位於26400至26499，淨增724張對應期指張數街貨至1153張，而26500為上月高位所在，料為即市阻力水平，觀望登上該水平資金取態為何，如今收市守穩26500附近，則明日有機會向上突破。

撰文：經濟通市場組